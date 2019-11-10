Лукас Перес забил свой 7-й гол за "Алавес" в чемпионате.

В рамках 13-го тура чемпионата Испании встречались соседи по турнирной таблице – "Алавес" и "Вальядолид".

Поединок на стадионе "Мендисорроса" завершился безоговорочной победой "Алавеса" 3:0.

По голу за баскский клуб забили Хоселу, Томас Пина и Лукас Перес Мартинес.

Примечательно, что, забив свой гол с пенальти на 75-й минуте, Лукас Перес установил уникальный рекорд Ла Лиги.

Дело в том, что экс-игрок "Динамо" и "Карпат" стал первым футболистом, который забил в семи матчах Ла Лиги кряду за два разных клуба.

В текущем сезоне Перес неизменно отличался с 7-го по 13-й туры.

Напомним, четыре года назад Лукас отличился в первых 7 играх за "Депортиво".

Обзор матча "Алавес" - "Вальядолид" - на сайте официального вещателя Ла Лиги.