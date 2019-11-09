Бывший арбитр ФИФА, испанец Итурральде Гонсалес в интервью радио Cadena Ser вспомнил свой опыт работы на матче Лиги Чемпионов в Киеве.

"Я работал на матче в Киеве после истории с арбитром Лопесом Ньето и норковыми шубами. У нас в отеле везде были банки с икрой. Я позволил взять только одну. Комната была больше моего дома, банки с икрой были даже под подушкой. Они были в холодильнике и ванной", - рассказал Гонсалес.

"Я сказал лайнсмену: "Ты видел сколько банок икры? Одну можно взять, другие, наверное все забирают". Арбитр Мануел Вега сказал: "То, что я хочу получить, они не могут мне дать, остальное я могу купить", – добавил рефери, отсудивший не одну сотню матчей в Ла Лиге.

В качестве любопытного факта своей арбитражной карьеры Гонсалес сообщил, что Интерпол "может прослушивать ваш телефон".

Стоит отметить, что Гонсалес, в рамках первого тура ЛЧ, работал на матче "Динамо" – "Ньюкасл" в 2002 году, который закончился победой киевлян со счетом 2:0 (голы - Максим Шацких, Александр Хацкевич).

Добавим, что скандал вокруг Антонио Хесуса Лопеса Ньето развернулся в 1995 году. После матча ЛЧ между "Динамо" и "Панатинаикосом" (1:0) арбитр заявил, что украинская сторона накануне поединка предлагала ему взятку в размере 30 тыс. долл. и пары норковых шуб.

После разбирательств УЕФА отстранила киевский клуб на три года от еврокубков.