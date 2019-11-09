В рамках 13-го тура испанской Ла Лиги "Реал Сосьедад" принимал бывший клуб украинца Андрея Лунина – "Леганес".

Матч под проливным дождем на стадионе "Аноэта" в Сан-Себастьяне завершился вничью 1:1.

Счет был открыт на 63-й минуте хозяевами – отличился Микель Мерино 1:0.

Однако спустя 15 минут, вышедший на замену марокканский легионер гостей Юссеф Эн-Несири эффектным ударом головы вонзил мяч в ворота Алекса Ремиро и установил окончательный счет в матче 1:1.

"Сосьедад" потерял 2 очень важных очка в поединке с командой, замыкающей турнирную таблицу. Но и одного набранного очка стало достаточно баскам, чтобы единолично возглавить чемпионат - Txuri-urdinak на одно очко опережают "Барселону" и своих одноклубников из Мадрида.

При этом необходимо добавить, что каталонцы и "бланкос" сыграли на 2 матча меньше.

Highlights поединка "Реал Сосьедад" – "Леганес" – на официальном сайте Ла Лиги.