Накануне каталонский "Эспаньол" на домашнем "Корнелья-Эль Прат" унизил "Лудогорец" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы, забив в ворота болгарского клуба 6 безответных гола.
Таким образом, клуб из Барселоны продлил невероятную беспроигрышную серию в еврокубковых матчах, которая сейчас составляет 25 матчей.
А началась она еще в далеком 2006 году.
Отметим, что отметку в 20 и больше матчей удалось выиграть, кроме "Эспаньола", еще только двум командам в истории - это легендарный "Аякс" Луи ван Гала (1994-1996) и "Ювентус" начала 70-х, сообщает Gracenote Live.
⬆️ - Longest unbeaten runs in all European competitions— Gracenote Live (@GracenoteLive) 7 ноября 2019 г.
25 - @RCDEspanyol (2006-2019) (+1)
21 - Ajax (1994-1996)
20 - Juventus (1969-1972)
19 - Red Bull Salzburg (2016-2018)#UEL