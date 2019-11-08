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Каталонский клуб установил феноменальную, рекордную беспроигрышную серию в еврокубках

И это не "Барселона".

Каталонский клуб установил феноменальную, рекордную беспроигрышную серию в еврокубках
"Эспаньол"
Фото: EPA/UPG

Накануне каталонский "Эспаньол" на домашнем "Корнелья-Эль Прат" унизил "Лудогорец" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы, забив в ворота болгарского клуба 6 безответных гола.

Таким образом, клуб из Барселоны продлил невероятную беспроигрышную серию в еврокубковых матчах, которая сейчас составляет 25 матчей.

А началась она еще в далеком 2006 году.

Отметим, что отметку в 20 и больше матчей удалось выиграть, кроме "Эспаньола", еще только двум командам в истории - это легендарный "Аякс" Луи ван Гала (1994-1996) и "Ювентус" начала 70-х, сообщает Gracenote Live.

Обзор матча "Эспаньол" – "Лудогорец" – на официальном сайте УЕФА.

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