Факундо Феррейра не забыл о своем прошлом в составе "горняков".

Накануне луганская "Заря" в ответном матче стадии плей-офф Лиги Европы против "Эспаньола" (2:2) не смогла ликвидировать гандикап в 2 мяча, полученный в первом поединке в Барселоне (1:3).

Одним из авторов мячей в составе каталонской команды был Факундо Феррейра, который открыл счет в поединке на "Славутич-Арене" в Запорожье.

При этом аргентинец после забитого гола неожиданным образом отпраздновал взятие ворот луганчан. После гола Феррейра скрестил руки, показывая молотки, которые являются символом "Шахтера".