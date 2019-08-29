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"Заря" проявила волю в матче с "Эспаньолом", но в групповой этап Лиги Европы прошел испанский клуб

Луганчане сыграли вничью с каталонцами.

"Заря" проявила волю в матче с "Эспаньолом", но в групповой этап Лиги Европы прошел испанский клуб

В ответном матче стадии плей-офф Лиги Европы "Заря" в Запорожье принимала "Эспаньол".

Матч завершился вничью 2:2, что, с учетом победы испанского клуба в Барселоне (3:1), не позволило "мужикам" пройти в групповой этап турнира.

По ходу встречи луганчане дважды проигрывали в счете, но находили в себе силы забивать ответные голы.

Особенно воодушевляющим был гол Богдана Леднева, на 54-й минуте в первый раз в матче сравнявшего счет 1:1.

Практически целый тайм был впереди и перед подопечными Виктора Скрипника стояла вполне решаемая задача - забить два гола, чтобы как минимум перевести матч в экстра-таймы.

Однако спустя 8 минут гол Матиаса Варгаса охладил пыл футболистов "Зари".

Тем не менее, последнее слово было за хозяевами - на 78-й минуте Назарий Русин установил окончательный счет.

Полный обзор матча - на сайте официального вещателя ЛЕ.

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