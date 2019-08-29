В ответном матче стадии плей-офф Лиги Европы "Заря" в Запорожье принимала "Эспаньол".
Матч завершился вничью 2:2, что, с учетом победы испанского клуба в Барселоне (3:1), не позволило "мужикам" пройти в групповой этап турнира.
По ходу встречи луганчане дважды проигрывали в счете, но находили в себе силы забивать ответные голы.
Особенно воодушевляющим был гол Богдана Леднева, на 54-й минуте в первый раз в матче сравнявшего счет 1:1.
Однако спустя 8 минут гол Матиаса Варгаса охладил пыл футболистов "Зари".
Полный обзор матча - на сайте официального вещателя ЛЕ.