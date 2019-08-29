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УЕФА назвал лучшего игрока Лиги Чемпионов-2018/19

Вирджил ван Дейк набрал больше всех голосов.

Верджил ван Дейк
Фото: givemesport.com
Верджил ван Дейк
Во время церемонии жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов 2019/20 в Монако был назван лучший игрок турнира минувшего сезона.

Им стал защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, со значительным преимуществом опередивший в голосовании и Лионеля Месси, и Криштиану Роналду, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Итоги голосования выглядят следующим образом:

1. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль/Нидерланды) - 305 баллов

2. Лионель Месси (Барселона/Аргентина) - 207 

3. Криштиану Роналду (Ювентус/Португалия) - 74 

4. Садио Мане (Ливерпуль/Сенегал) - 51 

5. Мохамед Салах (Ливерпуль/Египет) - 49 

6. Эден Азар (Челси/Реал/Бельгия) - 38 

7-8. Маттейс де Лигт (Аякс/Ювентус/Нидерланды) - 27 

7-8. Френки де Йонг (Аякс/Барселона/Нидерланды) - 27 

9. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити/Англия) - 12 

Отметим, что ван Дейк также стал лучшим защитником главного клубного еврокубкового турнира сезона 2018/19.

Одноклубник голландца - Алиссон Бекер был признан лучшим голкипером ЛЧ-2018/19.

Лионель Месси стал лучшим нападающим.

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