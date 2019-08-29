УЕФА назвал лучшего игрока Лиги Чемпионов-2018/19

Им стал защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, со значительным преимуществом опередивший в голосовании и Лионеля Месси, и Криштиану Роналду, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Итоги голосования выглядят следующим образом:
1. Вирджил ван Дейк (Ливерпуль/Нидерланды) - 305 баллов
2. Лионель Месси (Барселона/Аргентина) - 207
3. Криштиану Роналду (Ювентус/Португалия) - 74
4. Садио Мане (Ливерпуль/Сенегал) - 51
5. Мохамед Салах (Ливерпуль/Египет) - 49
6. Эден Азар (Челси/Реал/Бельгия) - 38
7-8. Маттейс де Лигт (Аякс/Ювентус/Нидерланды) - 27
7-8. Френки де Йонг (Аякс/Барселона/Нидерланды) - 27
9. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити/Англия) - 12
Отметим, что ван Дейк также стал лучшим защитником главного клубного еврокубкового турнира сезона 2018/19.
Одноклубник голландца - Алиссон Бекер был признан лучшим голкипером ЛЧ-2018/19.
Лионель Месси стал лучшим нападающим.