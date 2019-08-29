Суперкомпьютер определил победителя нынешней Лиги Чемпионов и шансы "Шахтера" выйти из группы

Действующий обладатель титула – "Ливерпуль" завершит выступление, по сценарию, в четвертьфинале.

В преддверии жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов британский канал BT Sport с помощью Суперкомпьютера определил сценарий предстоящего футбольного сезона.

При этом в компьютер были закачаны данные, собранные Google Cloud, Opta и Squawka.

В итоге, победителем ЛЧ-2019/20, по статистическим данным, станет "Реал", который в финальном матче обыграет "Баварию" – судя по счету 3:2 – нас ждет триллер.

Что касается единственного представителя Украины в турнире, то "Шахтер" выйдет из группы, но в 1/8 финале проиграет "Пари Сен-Жермен".

Счет указан по сумме двух матчей.