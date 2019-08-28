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"Реал" в свое время не подписал капитана "Манчестер Сити" из-за пристрастия того к алкоголю, - СМИ

Давид Сильва мог оказаться в "Реале".

Давид Силва
Фото: EPA/UPG
Давид Силва
Президент "Реала" Флорентино Перес в 2010 году собирался выложить 30 млн фунтов за хавбека, на тот момент, "Валенсии" Давида Сильвы, сообщает The Sun.

Однако трансфер был сенсационно отменен "галактикос" после того, как возникли опасения по поводу якобы "пьянства" и "тусовочного" образа жизни игрока.

"Президент "Реала" Перес был очень заинтересован в полузащитнике, на тот момент - "Валенсии" Давиде Силве. Руководство клуба желало видеть игрока в раздевалке клуба сразу после игры с "Валенсией".

Однако, после того, как Перес узнал, что у испанца есть пристрастия к алкоголю и вечеринкам, то отказался платить за игрока", - цитирует источника издание.

Напомним, Силва перебрался из "Валенсии" в "Манчестер Сити" в 2010-м году и сейчас является капитаном "горожан". Сумма трансфера составила 36,6 млн евро.

В прошлом туре Давид в поединке против "Борнмута" (3:1) сыграл свой четырехсотый матч за МС, став одним из величайших игроков клуба за всю историю.

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