"Реал" в свое время не подписал капитана "Манчестер Сити" из-за пристрастия того к алкоголю, - СМИ

Фото: EPA/UPG Давид Силва

Однако трансфер был сенсационно отменен "галактикос" после того, как возникли опасения по поводу якобы "пьянства" и "тусовочного" образа жизни игрока.

"Президент "Реала" Перес был очень заинтересован в полузащитнике, на тот момент - "Валенсии" Давиде Силве. Руководство клуба желало видеть игрока в раздевалке клуба сразу после игры с "Валенсией".

Однако, после того, как Перес узнал, что у испанца есть пристрастия к алкоголю и вечеринкам, то отказался платить за игрока", - цитирует источника издание.

Напомним, Силва перебрался из "Валенсии" в "Манчестер Сити" в 2010-м году и сейчас является капитаном "горожан". Сумма трансфера составила 36,6 млн евро.

В прошлом туре Давид в поединке против "Борнмута" (3:1) сыграл свой четырехсотый матч за МС, став одним из величайших игроков клуба за всю историю.