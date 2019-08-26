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Игрок "Манчестер Сити" установил рекорд Английской Премьер-Лиги

Кевин Де Брёйне сделал 50-ю голевую передачу.

Де Брёйне (справа) в единоборстве с Райаном Фрейзером
Фото: EPA/UPG
Де Брёйне (справа) в единоборстве с Райаном Фрейзером
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне в матче 3-го тура Английской Премьер-Лиги против "Борнмута" (3:1) отметился 50-й результативной передачей в АПЛ.

Таким образом бельгиец установил новый рекорд АПЛ, быстрее всех в истории Лиги совершив 50 ассистов, информирует bleacherreport.com.

Для достижения юбилейного показателя Кевин провел 123 матча. Предыдущий рекорд принадлежал "канониру" Месуту Озилу, который оформил 50 результативных передач за 141 матч, а легенде "Манчестер Юнайтед" Эрику Кантона это достижение покорилось за 143 поединка.
Обзор матча "Борнмут" – "МанСити" – на официальном сайте "горожан".

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