Таким образом бельгиец установил новый рекорд АПЛ, быстрее всех в истории Лиги совершив 50 ассистов, информирует bleacherreport.com. 50 Premier League assists for Kevin De Bruyne 🅰️ pic.twitter.com/DKLKQCCmMdДля достижения юбилейного показателя Кевин провел 123 матча. Предыдущий рекорд принадлежал "канониру" Месуту Озилу, который оформил 50 результативных передач за 141 матч, а легенде "Манчестер Юнайтед" Эрику Кантона это достижение покорилось за 143 поединка.
50 Premier League assists for Kevin De Bruyne 🅰️ pic.twitter.com/DKLKQCCmMd— B/R Football (@brfootball) 25 августа 2019 г.