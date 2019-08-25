18-летняя украинка Билодид стала двукратной чемпионкой мира по дзюдо

В финале весовой категории до 48 кг 18-летняя киевская динамовка Билодид победила японку Фуну Тонако.
На пути к финалу Билодид взяла верх над Катариной Костой из Португалии, россиянкой Сабиной Гилязовой, испанкой Абелендой Лаурой Мартинес и Урантсетсег Мунхбат из Монголии.
Чемпионат мира-2019 по дзюдо завершится 31 августа.
Напомним, Дарья Билодид впервые стала чемпионкой мира по дзюдо в 17-летнем возрасте на турнире в Баку в прошлом году, став самой молодой в истории чемпионкой мира в этом виде спорта.