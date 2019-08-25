18-летняя украинка Билодид стала двукратной чемпионкой мира по дзюдо

Спортсменка выиграла золото на Чемпионате мира в Токио.

Фото: twitter.com/OlympicUA Дарья Билодид

Украинка Дарья Билодид защитила титул чемпионки мира по дзюдо выиграв "золото" в первый день XXXIII мирового первенства в Токио. Об этом пишет Укринформ

В финале весовой категории до 48 кг 18-летняя киевская динамовка Билодид победила японку Фуну Тонако.

На пути к финалу Билодид взяла верх над Катариной Костой из Португалии, россиянкой Сабиной Гилязовой, испанкой Абелендой Лаурой Мартинес и Урантсетсег Мунхбат из Монголии.

Чемпионат мира-2019 по дзюдо завершится 31 августа.

Напомним, Дарья Билодид впервые стала чемпионкой мира по дзюдо в 17-летнем возрасте на турнире в Баку в прошлом году, став самой молодой в истории чемпионкой мира в этом виде спорта.