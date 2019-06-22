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Дзюдоист Зантарая принес Украине второе "золото" на Европейских играх

Ранее 22 июня чемпионкой Европейских игр стала Дарья Белодед.

Дзюдоист Зантарая принес Украине второе "золото" на Европейских играх
Георгий Зантарая
Фото: judokramatorsk.info

Украинский дзюдоист Георгий Зантарая завоевал "золото" в весовой категории до 66 кг на II Европейских играх. Украинец в главной схватке победил итальянского спортсмена Маттео Медвеса. Это уже вторая победа украинского дзюдоиста над итальянцем за спортивную карьеру, передает Радио Свобода.

Одновременно с победой на Европейских играх 31-летний Георгий Зантарая завоевал и третий для себя титул чемпиона Европы, так как у дзюдоистов соревнования в Минске также являются и континентальным первенством. Таким образом на подиуме во время церемонии награждения украинцу вручили сразу две золотые медали – от организаторов Европейских игр и Европейского союза дзюдо.

Ранее 22 июня чемпионкой Европейских игр стала Дарья Белодед.

Также в первый день соревнований украинская самбистка Анастасия Новикова завоевала "серебро" в весовой категории до 48 кг, а Наталья Смаль в весовой категории до 72 кг стала бронзовым призером.

Европейские игры стартовали в Минске накануне и продлятся до 30 июня, за это время будет разыграно 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

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