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Зеленский отказался от приглашения Лукашенко и не поедет на открытие Европейских игр-2019

II Европейские игры стартовали сегодня.

Владимир Зеленский
Фото: EPA/UPG
Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от визита в Минск на открытие II Европейских игр, на которые его пригласил глава Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает xsport.ua, ссылаясь на пресс-секретаря президента Юлию Мендель.

"Ближайшими днями не планируется визитов в Минск", - уточнила Мендель.

Отметим, что на церемонии открытия будут присутствовать главы России и Чечни Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Также был приглашен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В играх примут участие более 3-х тыс. спортсменов из 50 стран. Они будут соревноваться в 15 видах спорта.

Знаменосцем сборной Украины был выбран легендарный украинский стрелок, олимпийский чемпион Сиднея-2000 Николай Мильчев.

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