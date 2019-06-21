Зеленский отказался от приглашения Лукашенко и не поедет на открытие Европейских игр-2019

Фото: EPA/UPG Владимир Зеленский

"Ближайшими днями не планируется визитов в Минск", - уточнила Мендель.

Отметим, что на церемонии открытия будут присутствовать главы России и Чечни Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Также был приглашен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В играх примут участие более 3-х тыс. спортсменов из 50 стран. Они будут соревноваться в 15 видах спорта.

Знаменосцем сборной Украины был выбран легендарный украинский стрелок, олимпийский чемпион Сиднея-2000 Николай Мильчев.