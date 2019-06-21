Полиция сообщила новые факты с места гибели Дмитрия Тымчука
Полиция сообщила новые факты с места гибели Дмитрия Тымчука
Новый офис для президента. Что музейщики думают о переезде Зеленского в Украинский дом
Новый офис для президента. Что музейщики думают о переезде Зеленского в Украинский дом
В Грузии начались массовые протесты из-за скандала с российским депутатом (обновлено)
В Грузии начались массовые протесты из-за скандала с российским депутатом (обновлено)
Полиция нашла тело 11-летней девочки, пропавшей в Одесской области
Полиция нашла тело 11-летней девочки, пропавшей в Одесской области
Родители опознали тело погибшей Даши Лукьяненко
Родители опознали тело погибшей Даши Лукьяненко
Гройсман заявил, что цена на газ для населения продолжит снижаться
Гройсман заявил, что цена на газ для населения продолжит снижаться
АП решила переехать в Украинский дом и сменить название на Офис президента
АП решила переехать в Украинский дом и сменить название на Офис президента
КСУ признал конституционным роспуск Рады (обновлено)
КСУ признал конституционным роспуск Рады (обновлено)
Яценюк: Порошенко с 2014 года устроил мне "горящую землю" и в результате проиграл президентские выборы
Яценюк: Порошенко с 2014 года устроил мне "горящую землю" и в результате проиграл президентские выборы
ГлавнаяПолитика

У Зеленского намекнули, что он ветирует принятую Радой процедуру импичмента

"Мы уже видим, что там около 10 нарушений и противоречий с Конституцией".

У Зеленского намекнули, что он ветирует принятую Радой процедуру импичмента
Фото: Макс Левин

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук намекнул, что Владимир Зеленский ветирует закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях, в котором предусмотрена процедура импичмента президента.

Об этом он сказал в эфире "Радио НВ".

"Президент Украины четко сказал, что он не подпишет ни одного закона, по которому было осуществлено кнопкодавство или допущены какие-то другие крупные нарушения регламентных процедур... Касательно закона о временных следственных комиссиях. Мы его сейчас изучаем. И мы уже видим, что там около 10 нарушений и противоречий с Конституцией Украины. Решение будет приниматься отдельно по этому вопросу. Я думаю, это будет в ближайшее время", - сказал Стефанчук.

Напомним, 6 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о временных следственных комиссиях, в который перед финальным голосованием приняли раздел об импичменте.

Принятый закон гласит, что Верховная Рада создает специальную следственную комиссию согласно ст.111 Конституции Украины для проведения расследования обстоятельств о совершении Президентом Украины государственной измены или другого преступления.

Для инициирования импичмента и создания ССК необходим собрать не менее 300 подписей депутатов. Законопроект прописывает полномочия ССК, а также условия для назначения специального прокурора и его полномочия.

При этом в конце мая президент Владимир Зеленский подал собственный законопроект об импичменте. Его представитель в парламенте Руслан Стефанчук говорил, что импичмент должен регулироваться отдельным законом и не может быть прописан в законе о временных следственных комиссиях.

Зеленский предлагал Верховной Раде принять законпороект об импичменте вместе со снятием депутатской неприкосновенности.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также