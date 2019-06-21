У Зеленского намекнули, что он ветирует принятую Радой процедуру импичмента

"Мы уже видим, что там около 10 нарушений и противоречий с Конституцией".

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук намекнул, что Владимир Зеленский ветирует закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях, в котором предусмотрена процедура импичмента президента.

Об этом он сказал в эфире "Радио НВ".

"Президент Украины четко сказал, что он не подпишет ни одного закона, по которому было осуществлено кнопкодавство или допущены какие-то другие крупные нарушения регламентных процедур... Касательно закона о временных следственных комиссиях. Мы его сейчас изучаем. И мы уже видим, что там около 10 нарушений и противоречий с Конституцией Украины. Решение будет приниматься отдельно по этому вопросу. Я думаю, это будет в ближайшее время", - сказал Стефанчук.

Напомним, 6 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о временных следственных комиссиях, в который перед финальным голосованием приняли раздел об импичменте.

Принятый закон гласит, что Верховная Рада создает специальную следственную комиссию согласно ст.111 Конституции Украины для проведения расследования обстоятельств о совершении Президентом Украины государственной измены или другого преступления.

Для инициирования импичмента и создания ССК необходим собрать не менее 300 подписей депутатов. Законопроект прописывает полномочия ССК, а также условия для назначения специального прокурора и его полномочия.

При этом в конце мая президент Владимир Зеленский подал собственный законопроект об импичменте. Его представитель в парламенте Руслан Стефанчук говорил, что импичмент должен регулироваться отдельным законом и не может быть прописан в законе о временных следственных комиссиях.

Зеленский предлагал Верховной Раде принять законпороект об импичменте вместе со снятием депутатской неприкосновенности.