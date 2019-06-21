В последний день регистрации документы в ЦИК подали 1200 кандидатов

25 июня ЦИК обнародует весь список кандидатов, а на следующий день утвердит форму, цвет и текст бюллетеней.

Центральная избирательная комиссия в последний день приема документов для регистрации кандидатов на внеочередных выборах в Верховную Раду получила 1200 заявлений.

Об этом сообщила в Фейсбуке глава ЦИКа Татьяна Слипачук.

Она отметила, что традиционно большой наплыв желающих всегда приходился на последнюю неделю регистрации.

"Вчерашний день завершился для многих работников ЦИКа, в том числе и для меня, едва ли не в два часа ночи. Не удивлюсь, если некоторые даже остались ночевать на работе. Причиной этому стал последний день приема документов для регистрации кандидатов на внеочередных выборах народных депутатов Украины. Как показывает опыт предыдущих выборов, большой наплыв количества желающих всегда приходился на последнюю неделю регистрации. Но эта кампания превзошла все ожидания. В силу объективных и субъективных причин, в последний день регистрации пакеты документов подали около 1200 кандидатов в одномандатных избирательных округах. При этом до 20 июня заявлений было чуть больше 2000. И это я еще не говорю о списках кандидатов в общегосударственном избирательном округе", - написала Слипачук.

Она также отметила, что последний день приема документов усложнился "минированием" и ожиданием решения Конституционного суда.

"Теперь у нас есть пять дней, чтобы обработать и принять решение по каждому пакету документов. 25 июня мы обнародуем весь список кандидатов в депутаты, а на следующий день утвердим форму, цвет и текст избирательных бюллетеней в общегосударственном и одномандатных избирательных округах", - добавила Слипачук.

Глава ЦИКа также анонсировала пресс-конференцию на 26 июня.

Напомним, очередные выборы в Раду должны были состояться 27 октября 2019 года.

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 21 июля. Основанием для роспуска было указано отсутствие коалиции. 24 мая депутаты Верховной Рады от "Народного фронта" обжаловали указ Зеленского о роспуске парламента.

20 июня КС признал роспуск Рады конституционным.