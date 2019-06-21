​ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА Політичної партії «Європейська Солідарність»

Захистимо європейське майбутнє України!

«Європейська Cолідарність» – об’єднання відповідальних громадян довкола принципів економічної свободи, поваги до власних історичних витоків і європейського цивілізаційного вибору, до прав людини.

Після Революції гідності, незважаючи на російську агресію і критичну економічну ситуацію, загрозу дефолту, Президентові Петру Порошенку і його команді вдалося зробити, здавалося, неможливе. Наша команда зупинила загарбання та розпад України, розпочалося її відродження.

На жаль, цей рух ще не став незворотнім. Ми йдемо до парламенту, щоб захистити європейське майбутнє України. Ми станемо на сторожі незалежності нашої держави.

Дати відсіч агресору Україна може тільки спільно з союзниками; і тільки як рівна серед сім’ї європейських народів Україна може повною мірою розкрити свій потенціал і забезпечити добробут і справедливість для своїх громадян. Тож майбутнє України – тільки у НАТО і ЄС.

Наша мета: на основі зробленого, сприяти досягненню політичних, економічних, безпекових та правових критеріїв, необхідних для подання заявки на вступ до ЄС і отримання Плану дій членства у НАТО вже у 2023 році.

За п’ять років ми заклали підвалини для того, щоб вступ до НАТО і ЄС із далеких планів став реальною перспективою. Саме ми маємо необхідний досвід і розуміння того, як досягати мети.

Забезпечити мир, зміцнюючи міжнародну солідарність і тиск на агресора.

Ми створили потужну міжнародну коаліцію, яка застосувала проти російського агресора широкий спектр санкцій. Ця єдність має бути збережена, а санкційний тиск – посилений. Працюватимемо, щоб увага світу була звернена до Криму та Донбасу, а Росія несла відповідальність за свої злочини.

Це сприятиме звільненню усіх громадян України, яких тримає в заручниках Росія на своїй та на окупованих територіях.

Тим, хто вимушено залишив окуповані території, держава має надати підтримку.

Введення миротворців ООН на всю територію окупованого Росією Донбасу прискорить звільнення і повернення цих територій під суверенітет України.

Гарантувати безпеку, підтримуючи армію і зберігаючи єдність суспільства.

Єдність армії і небайдужих громадян дозволила зупинити вторгнення Росії. Побудова потужних Збройних Сил була і є найвищим нашим пріоритетом. Модернізація, структурні реформи та новий рівень забезпечення, зокрема грошового і соціального, – основа побудови війська у відповідності до вимог НАТО. Захисники України – учасники бойових дій мають отримувати гідну підтримку.

Слід сприяти розвитку ракетних технологій, протиповітряного щита України, авіації і флоту, забезпечення війська усім необхідним для сучасного бою. Основа для цього – розвиток нашого оборонно-промислового комплексу.

Відчуття власної безпеки кожним громадянином, довіра до правоохоронців, їх відкритість для громадського контролю мають стати критеріями оцінки роботи правоохоронних органів і змін у цій системі.

Ми досягли історичних проривів у справі зміцнення незалежності України. Підтримка української мови (при забезпеченні прав меншин), отримання Томосу про автокефалію Української Церкви, політика деколонізації – кроки, які стверджують нашу самобутність.

Інтеграція українського суспільства, національно-патріотичне виховання, протидія загрозам у інформаційній і кібер-сферах – наша відповідь на спроби агресора посіяти хаос і роз’єднати українців.

Зробити владу ефективною та відповідальною, посилити участь і контроль з боку людей.

Україна має стати державою можливостей. Ефективна держава гарантує соціальні ліфти для найбільш професійних, відповідальних та патріотичних громадян. Наша мета – розширення середнього класу: заможних людей, ініціативних громадян, які покладаються на власні сили та готові брати відповідальність за власне життя та майбутнє країни.

Завершення децентралізації і подальше проведення адміністративної реформи наділить громади більшими повноваженнями і коштами для їх реалізації.

Підтримка громадських ініціатив і діяльності інститутів громадянського суспільства має бути посилена шляхом розширення повноважень і надання місцевого та державного фінансування. Має бути посилено громадянську освіту – навчання громадян захисту своїх прав, недопущення маніпуляції їхньою думкою.

Працюватимемо над забезпеченням реальної рівності можливостей для жінок і чоловіків в усіх сферах життя країни.

Перезавантаження усіх судів має завершити реформу судової системи.

Ми створили, разом із громадянським суспільством, спеціальні інституції для боротьби з корупцією. Зосередимось на ліквідації причин, що корупцію провокують. У першу чергу – зведення до мінімуму і спрощення адміністративних процедур, зокрема, через впровадження цифрових технологій, можливість вирішити щонайбільше питань онлайн.

Для боротьби з офшорами, ми наполягатимемо на прийнятті змін до податкового законодавства щодо імплементації Плану протидії розмиванню бази оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування.

Правоохоронні органи і органи безпеки мають бути позбавлені повноважень втручання у господарську діяльність. Натомість має постати єдиний орган фінансової безпеки, налаштований на діалог з платниками податків. Відповідний законопроект наша команда вже підготувала.

Сприяти створенню робочих місць з високими зарплатами, стимулюючи залучення інвестицій, освіту та інновації.

Досягнення високих європейських стандартів життя потребує ефективної та системної інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС. Першочерговими завданнями є інтеграція України до енергетичного та цифрового ринку ЄС, наближення до стандартів Шенгенської зони та поглиблення митного співробітництва.

Успіх на цьому шляху дозволить залучити до України інвестиції, які пожвавлять економіку і допоможуть створити високооплачувані робочі місця – у агросекторі, ІТ, енергетиці, машинобудуванні, наукоємних галузях промисловості.

Податок на прибуток підприємств вже найближчим часом має бути замінений на податок на виведений капітал.

Має бути спрощено умови експорту та імпорту товарів шляхом запровадження інституту авторизованих економічних операторів та спільних з ЄС транзитних процедур.

Розвиток малого і середнього бізнесу підтримуватимемо спрощенням регуляторних процедур, впровадженням однакових правил для всіх, розширенням можливостей кредитування, розвитку, знаходження партнерів. Наполягаємо на збереженні єдиного податку.

Зростання надходжень до бюджету дозволить підвищувати пенсії та допомогу малозабезпеченим.

Двигун економічного зростання – інновації. Наука і технології – інтелектуальна інвестиція в ключові галузі.

Для переходу від стабілізації до зростання і заможності держава має інвестувати у реформування і розвиток освіти, сприяти тіснішій її взаємодії з економікою.

Українська молодь має отримати можливості для освіти, працевлаштування і розвитку за підтримки прозорих державних програм.

Реалізація медичної реформи має забезпечити зростання тривалості і якості життя.

Розвиток інфраструктури і захист довкілля – невід’ємні фактори для комфортного життя громадян.

Сприяти моді на Україну, відкриваючи її для світу.

За п’ять років ми домоглись міжнародної суб’єктності України – здатності захищати свої інтереси і проводити свою політику на міжнародній арені.

Для подальшого успіху українське суспільство має інтегруватися до європейської та євроатлантичної співдружності. Для цього потрібно відкрити Україну світові, що стане комплексним національним проектом.

Мають бути задіяні і дипломатичний корпус, і можливості культурної дипломатії, і активність українських експортерів, і підтримка української діаспори. Поєднаємо з цим розвиток місцевої інфраструктури, збереження і відновлення пам’яток, підтримку локальних і національних культурних проектів. Результатом має стати мода на Україну і українське у світі.