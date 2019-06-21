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Член Синода ПЦУ предсказал церкви Филарета участь маргинальной секты

Архиепископ Евстратий считает, что патриарх хочет принизить митрополита Епифания.

Член Синода ПЦУ предсказал церкви Филарета участь маргинальной секты
Евстратий Зоря
Фото: Макс Требухов

Член синода Православной церкви Украины, архиепископ Черниговски и Нежинский Евстратий (Зоря) предсказал церкви Филарета (Денисенко) участь маргинальной секты.

Об этом говорится в фейсбуке архиерея.

Он напомнил, что Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь, вошедшие в ПЦУ вместе с частью УПЦ Московского патриархата, почти три десятилетия развивались с идеей о том, что вселенский патриарх рано или поздно поддержит идею независимости украинской церкви.

В 2018-2019 годах эти надежды воплотились в жизнь, и церковь Филарета вряд ли может рассчитывать на второй томос об автокефалии.

"Фактически он предлагает строить новую структуру, которая держится исключительно на его личной воле и без него будет абсолютно не жизнеспособна; не будет иметь никакой перспективы стать признанной поместной церковью, когда такая церковь уже есть, и именно ей сейчас оппонирует патриарх Филарет", - написал Евстратий.

Более того, архиепископ считает, что Филарет таким образом становится союзником Русской православной церкви в борьбе против ПЦУ.

"Единственная понятная переспектива «нового патриархата» - это либо превратиться в маргинальную секту (вроде многочисленных «истинно-православных» юрисдикций), которая существует сама для себя и никакой общественной роли не играет; или рано или поздно объединиться с Православной церковью Украины... Никакого реального видения будущего для новосозданного патриархата нет. Есть только сегодняшний тактический расчет - в надежде на свое влияние и авторитет разделить ПЦУ, объединить вокруг себя большую ее часть, показать митрополиту Епифанию, что он - никто, и затем с позиции сильного надеяться диктовать условия Константинополю", - считает Евстратий.

Напомним, 20 июня в Киеве была восстановлена Украинская православная церковь Киевского патриархата во главе с Филаретом. Вместе с ним от ПЦУ откололись два архиерея из России - архиепископ Белгородский и Обоянский Иоасаф (Шибаев) и епископ Валуйский Петр (Москалев).

В этот же день были избраны еще два будущих епископа УПЦ КП - архимандрит Андрей Маруцак и иеромонах Илья Зеленский.

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