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Зубко опасается отсутствия реформы децентрализации в новом коалиционном соглашении

Коалиционное соглашение - основа работы правительства, напомнил вице-премьер.

Зубко опасается отсутствия реформы децентрализации в новом коалиционном соглашении
Фото: Макс Требухов

Коалиционное соглашение - обязательное условие работы правительства, поэтому оно обязательно должно быть утверждено парламентским большинством, даже если большинство будет сформировано одной партией. Об этом в интервью LB.ua заявил вице-премьер, министр ЖКХ Геннадий Зубко.

"Мы должны иметь коалиционное соглашение, или план действий, утвержденный большинством, даже если большинство будет создано одной политической силой. Любое правительство работает над выполнением исключительно коалиционного соглашения. Правительство назначается парламентом именно для выполнения его задач. И при определении программного документа во внимание нужно брать не только обязательства украинского парламента перед людьми, но и внешние - это направление евроинтеграции, вступление в НАТО, прописанные в Конституции", - отметил Зубко.

Кроме того, он выразил опасение, что в коалиционном соглашении парламента следующего созыва может отсутствовать реформа децентрализации и вопросы энергоэффективности. При том, что по состоянию на сегодня созданы уже 900 общин, всего их должно быть 1406.

Подробнее об этом читайте в полном тексте интервью "Геннадій Зубко: «Балотування до ВР – не останній хрестовий похід, щоб тільки залишитись у політиці»"

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