Депутат Госдумы РФ обвинил Виктора Еленского в подстрекательстве протестующих в Тбилиси и оскорблении Путина

В целях безопасности и недопущения провокаций со стороны российской делегации Еленского разместили на территории посольства Украины в Грузии.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Гаврилов обвинил народного депутата Украины религиоведа Виктора Еленского в подстрекательстве протестующих в Грузии, оскорблении в адрес президента РФ Владимира Путина и сделал все возможное для исключения Еленского из участников Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Об этом сообщил помощник депутата Дмитрий Горевой в фейсбуке.

Горевой напомнил, что 19 июня начала свою работу 26 сессия Межпарламентской Ассамблеи Православия, которая в этом году проводится в Грузии. Украину в составе официальной делегации представляет народный депутат Виктор Еленский, который является заместителем Комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады Украины.

Из-за скандала с президентом МАП россиянином Сергеем Гавриловым Ассамблея была вынуждена досрочно закрыть заседание. Возмущенные граждане Грузии пришли в гостиницу, где проживали члены делегаций, чтобы выразить свой протест против присутствия российской делегации, добавил Горевой.

К протестующим вышел глава украинской делегации Виктор Еленский, который заявил СМИ, что он осуждает оккупацию Россией таких православных стран, как Грузия Молдова и Украина и действия России ставят крест на всеправославной солидарности. После этого Гаврилов обвинил Виктора Еленского в подстрекательстве протестующих и оскорблениипрезидента РФ Владимира Путина.

"В целях личной безопасности и недопущения провокаций со стороны российской делегации было принято решение разместить народного депутата Виктора Еленского на территории Посольства Украины в Грузии. Сейчас жизни и безопасности народного депутата Украины Виктора Еленского ничто не угрожает, однако до конца работы МАП он будет находиться на территории дипломатического учреждения", - сообщил Горевой.

Напомним, в Грузии начались массовые протесты после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов выступил в парламенте Грузии на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Он сидел в кресле председателя парламента и говорил на русском языке. Грузинские оппозиционеры обвиняли Гаврилова в том, что он участвовал в войне против Грузии.

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. Есть пострадавшие.