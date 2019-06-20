Зеленский объявил конкурс на должность руководителя Госуправделами с окладом 30 тыс. гривен

11 июня президент уволил с этой должности Ивана Куцыка.

Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на вакантную должность руководителя Государственного управления делами.

Распоряжение №63/2019-рп обнародовано на сайте главы государства.

"Согласно части второй статьи 23 Закона Украины "О государственной службе": объявить конкурс на занятие вакантной должности руководителя Государственного управления делами", - говорится в документе.

Президент также утвердил условия проведения конкурса.

Должностной оклад начальника ГУД составит 30 тысяч гривен без учета надбавок и допвыплат.

Документы от кандидатов принимаются до 3 июля.

Напомним, 11 июня Владимир Зеленский уволил руководителя Госуправления делами Ивана Куцыка и назначил временно исполняющим обязанности главы Госуправделами Сергея Борзова.

Ранее сегодня президент Зеленский создал Офис президента и комиссию по реорганизации Администрации президента.