Зеленский объявил конкурс на должность руководителя Госуправделами с окладом 30 тыс. гривен

Президент Владимир Зеленский объявил конкурс на вакантную должность руководителя Государственного управления делами.
Распоряжение №63/2019-рп обнародовано на сайте главы государства.
"Согласно части второй статьи 23 Закона Украины "О государственной службе": объявить конкурс на занятие вакантной должности руководителя Государственного управления делами", - говорится в документе.
Президент также утвердил условия проведения конкурса.
Должностной оклад начальника ГУД составит 30 тысяч гривен без учета надбавок и допвыплат.
Документы от кандидатов принимаются до 3 июля.
Напомним, 11 июня Владимир Зеленский уволил руководителя Госуправления делами Ивана Куцыка и назначил временно исполняющим обязанности главы Госуправделами Сергея Борзова.
Ранее сегодня президент Зеленский создал Офис президента и комиссию по реорганизации Администрации президента.