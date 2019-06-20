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Зеленский отменил более ста пятидесяти президентских указов

Речь идет об установлении штрафов за нарушение кассовой дисциплины, ограничений для нотариусов на установление цен за свои услуги и запрета использования иностранной ткани для школьной формы.

Зеленский отменил более ста пятидесяти президентских указов
Фото: EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский отменил более ста пятидесяти президентских указов, в том числе о штрафных санкциях за нарушение кассовой дисциплины. Об этом свидетельствует сайт президента Украины.

"Наша команда в Администрации президента также не теряет времени – мы провели полную инвентаризацию указов президента – того, что невозможно было вынести из администрации", - сказал Зеленский в ходе встречи с бизнесом в Киеве в четверг.

В частности, президент уточнил, что в указах речь идет об установлении штрафов за нарушение кассовой дисциплины, ограничений для нотариусов на установление цен за свои услуги, а также запрета использования иностранной ткани для пошива школьной формы.

"Это все уже в прошлом", - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский отменил указ № 567 о спецсигналах на транспорте. Одновременно с этим решением вступает в силу постановление Кабинета министров №176 от 22 марта 2017 года, которое регулирует вопрос использования специальных звуковых и световых сигнальных приборов на транспортных средствах.

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