"Собор" Филарета отменил решение о самороспуске УПЦ КП и отказался от томоса

Филарет заявил о своих правах на все монастыри и приходы ПЦУ в Киеве.

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"Собор" УПЦ Киевского патриархата, созванный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом, отменил решение о роспуске Киевского патриархата и отказался от Томоса об автокефалии.

Об этом говорится в решении "собора", которое, как пишет РБК-Украина, было принято без дискуссий единогласно.

Первым пунктом постановления "собор" объявил, что 15 декабря 2018 года помесного собора УПЦ КП не было, а принятое тогда решение о ликвидации Киевского патриархата было условным. Дальше "помесный собор" заявляет, что УПЦ КП продолжает свое существование, а Филарет остается ее пожизненным патриархом.

УПЦ КП считает, что все монастыри Киева (Михайловский Златоверхий, Феодосиевский, Выдубицкий), Николаевский монастырь в Богуславе, все приходы ПЦУ в Киеве подлежат управлению Киевского патриархата.

Также церковь Филарета заявила о правах на Киевскую православную богословскую академию, все епархии, монастыри, духовные учебные заведения, братства, миссии, которые зарегистрированы государственными органами как религиозные организации УПЦ КП.

"Томос об автокефалии, предоставленный Украинской Православной Церкви 6 января 2019 г. в Константинополе (Стамбуле) не отвечает уставу автокефальных церквей, которым владеют все автокефальнфе церкви, и поэтому ставит Украинскую Православную Церковь в зависимость от Константинопольского патриархата. Собор благодарит Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея и всех архиереев Матери-Церкви за попытки развязать украинскую церковную проблему, но нас не устраивает содержание Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины", - говорится в принятом постановлении.

Напомним, что Православная церковь Украины не признает созванное Филаретом собрание как собор и предупредила, что его участники могут быть отлучены.