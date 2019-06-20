Стефанчук ожидает положительное решение Конституционного суда по роспуску парламента уже сегодня

Но даже если указ будет признан неконституционным, выборы "остановить уже невозможно".

В Администрации президента уже сегодня, 20 июня, ожидают решение Конституционного суда Украины по поводу конституционности указа о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, сообщает Судебно-юридическая газета.

Представитель Зеленского убежден, что решение будет в пользу конституционности указа президента.

"По сути, это будет решение, которое отражает волю народа на перезапуск системы", - отметил Стефанчук.

"Даже если решение Конституционного суда окажется не в пользу президента, то это не значит, что процесс подготовки к досрочным выборам в парламент прекратится. Есть непрерывность избирательного процесса, деньги потрачены, и самое главное - на это запрос народа", - подчеркнул Стефанчук.

Политик добавил, что согласен с мнением главы ЦИК Татьяны Слипачук, что процесс досрочных выборов в парламент остановить уже невозможно, поскольку КСУ не может остановить сами выборы своим решением, а может только определить, соответствует ли указ Конституции или нет.

Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов. Выборы назначены на 21 июля.