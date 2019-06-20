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Стефанчук ожидает положительное решение Конституционного суда по роспуску парламента уже сегодня

Но даже если указ будет признан неконституционным, выборы "остановить уже невозможно".

Стефанчук ожидает положительное решение Конституционного суда по роспуску парламента уже сегодня
Фото: Макс Левин

В Администрации президента уже сегодня, 20 июня, ожидают решение Конституционного суда Украины по поводу конституционности указа о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, сообщает Судебно-юридическая газета.

Представитель Зеленского убежден, что решение будет в пользу конституционности указа президента.

"По сути, это будет решение, которое отражает волю народа на перезапуск системы", - отметил Стефанчук.

"Даже если решение Конституционного суда окажется не в пользу президента, то это не значит, что процесс подготовки к досрочным выборам в парламент прекратится. Есть непрерывность избирательного процесса, деньги потрачены, и самое главное - на это запрос народа", - подчеркнул Стефанчук.

Политик добавил, что согласен с мнением главы ЦИК Татьяны Слипачук, что процесс досрочных выборов в парламент остановить уже невозможно, поскольку КСУ не может остановить сами выборы своим решением, а может только определить, соответствует ли указ Конституции или нет.

Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов. Выборы назначены на 21 июля.

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