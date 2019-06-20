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В Киеве начался созванный Филаретом "собор"

Мероприятие не получило поддержки среди священнослужителей.

Фото: Макс Требухов

В Киеве начался созванный почетным патриархом Православной церкви Украины Филаретом (Денисенко) церковное собрание, который он позиционирует как поместный собор УПЦ Киевского патриархата.

Как сообщает корреспондент LB.ua, журналистов на него не допустили, пообещав выложить все материалы на сайте.

Мероприятие проходит в бывшем главном храме УПЦ КП - Владимирском соборе в центре столицы. Его настоятель - протоиерей Борис Табачек, он является давним соратником Филаретом.

На собор пришло очень небольшое количество священнослужителей, не более десяти человек. По данным BBC, среди них - митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епискоg Петр (Москалев). Также среди участников был заявлен епископ Фалештский и Восточно-Молдовский Филарет (Теодор Панку), но он не приехал.

Параллельно с собором Филарета ПЦУ организовала всеукраинский церковно-общественный форум единства украинского православия. Он проходит в бизнес-центре возле Спасо-Преображенского собора на Теремках.

ПЦУ не признает созванное Филаретом собрание как собор и предупредила, что его участники могут быть отлучены.

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