Администрация президента переедет в Украинский дом на Европейской площади и сменит название на Офис президента. Здание на Банковой отдадут Национальному художественному музею.

Об этом говорится в фейсбуке "Команды Зеленского".

Глава Администрации Андрей Богдан заявил, что разработана концепция, которая предусматривает, что переезд произойдет без использования средств государства.

Переезд предусматривает реформу самой Администрации.

"Мы отходим от названия Администрация и переходим к термину более современному и европейскому - Офис главы государства, Офис президента. Мы превращаем Администрацию президента из органа, который занимался кураторством над разными государственными институциями и был параллелен Кабинету министров, в орган, который будет обеспечивать аналитическую работу президента", - рассказал замглавы АП Руслан Рябошапка.

Под Офис президента в Украинском доме будет предусмотрена площадь около 8 тысяч квадратных метров.

"Когда в Киеве в 19 году появился первый музей Ленина, он занял помещение Центральной Рады. Вы теперь хотите переехать в бывший музей Ленина. Это как возвращение исторической справедливости", - прокомментировала это решение замгендиректора НХМУ Ольга Балашова.