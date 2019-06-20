Список кандидатів в депутати на позачергових виборах в мажоритарних округах (оновлюється)

Вінницька область
ОВО №11
- Кістіон Володимир Євсевійович - Віце-прем’єр-міністр України, самовисування.
ОВО №12
- Донець Віталій Григорович - директор, державна реабілітаційна установа "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю "Промінь", самовисування.
ОВО №13
- Реп’ях Олександр Анатолійович - перший заступник директора, ТОВ "Санаторій Поділля", безпартійний, самовисування.
- Юрчишин Петро Васильович - народний депутат України, самовисування.
ОВО №14
- Дикий Микола Борисович - пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", самовисування.
- Лутковська Світлана Михайлівна - директор бібліотеки, Вінницький національний аграрний університет, безпартійнa, самовисування.
- Сімакова Наталя Михайлівна - помічник-консультант народного депутата України, безпартійнa, самовисування.
ОВО №16
- Вацак Геннадій Анатолійович - директор департаменту маркетингу, ТОВ "КОНДИТЕРСЬКИЙ ДІМ "ВАЦАК", безпартійний, самовисування.
- Клопотовський Віталій Павлович - слідчий, військова прокуратура Житомирського гарнізону Центрального регіону України, самовисування.
- Маринюк Сергій Іванович - директор, ТОВ "Конверго", безпартійний, самовисування.
ОВО №18
- Калетнік Григорій Миколайович - професор кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет, безпартійний, самовисування.
- Михайленко Петро Миколайович - генеральний директор, ТОВ "Брацлав 3-М", безпартійний, самовисування.
Волинська область
ОВО №19
- Гузь Ігор Володимирович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Юнак Микола Петрович - голова, фермерське господарство "Західний Буг Юнака Сергія Петровича", безпартійний, самовисування.
ОВО №20
- Мартиняк Сергій Васильович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Твердохліб Олена Олегівна - Княгининівський сільський голова, безпартійнa, самовисування.
ОВО №21
- Місірук Олег Миколайович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
ОВО №22
- Палиця Ігор Петрович - голова, Волинська обласна рада, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", самовисування.
- Панасюк Вячеслав Віталійович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
ОВО №23
- Бойко Тарас Григорович - директор, КП "Полтавське комунальне автотранспортне підприємство 1628", член Політичної партії "Рідне місто", самовисування.
Дніпропетровська область
ОВО №24
- Бутиріна Яна Борисівна - фізична особа – підприємець, член СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ. Висування - СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ.
ОВО №25
- Волков Віктор Пилипович - пенсіонер, безпартійний, самовисування.
- Краснов Загід Володимирович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
- Сердюк Роман Олександрович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
ОВО №26
- Водолазький Олександр Миколайович - директор, комунальне підприємство "Комунгоспсервіс" Дніпропетровської обласної ради, безпартійний, самовисування.
- Корінний Олександр Дмитрович - директор, ТОВ "А.Р.Е.С.", безпартійний, самовисування.
- Кургузов Юліан Вікторович - директор, ТОВ "Торгівельно-промислова група "Вершина", безпартійний, самовисування.
- Макаренко Ігор Володимирович - регіональний менеджер, ТОВ "Конте Україна", безпартійний, самовисування.
- Сарвіра Андрій Ігорович - фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА". Висування - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА".
- Чередніченко Олег Євгенійович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
ОВО №27
- Андрійченко Олексій Дмитрович - голова спостережної ради, ТОВ "Корпорація Укральянс", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", самовисування.
- Єфіменко Антон Олександрович - юрист, ТОВ "Промтехаудит", безпартійний, самовисування.
- Кравченко Артем Юрійович - студент, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, безпартійний, самовисування.
- Майденко Ігор Євгенович - завідувач приймально-діагностичного відділення, комунальний заклад "Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", самовисування.
- Окунинець Сергій Васильович - голова правління, ОСББ "Оберіг 27", безпартійний, самовисування.
ОВО №28
- Куліченко Іван Іванович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Лампіка Тетяна Вікторівна - директор, ТОВ "Еко Центр Дніпро", безпартійнa, самовисування.
ОВО №29
- Джихур Сергій Вікторович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
- Широких Олександр Сергійович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
ОВО №30
- Мороз Олег Миколайович - генеральний директор, ТОВ ЗТФ "МІКОМП", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОСНОВА", самовисування.
ОВО №31
- Івахно Анатолій Юрійович - заступник керівника, громадська організація "ІНША МЕТА", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", самовисування.
- Рзаєв Рамзі Абдулахад огли - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
- Чернов Дмитро Анатолійович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
- Якушевич Вадим Володимирович - директор, приватне підприємство "ІНТЕГРАЛ ПЛЮС", безпартійний, самовисування.
ОВО №32
- Ігнатенко Олена Ігорівна - кореспондент, ТОВ "Інформаційне агентство "Кривбас ОН-ЛАЙН", безпартійнa, самовисування.
- Левченко Вадим Сергійович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
- Милобог Юрій Валерійович - доцент кафедри зоології та методики навчання, Криворізький державний педагогічний університет, член політичної партії "Громадянська позиція", самовисування.
ОВО №33
- Бабенко Ольга Володимирівна - керівник проектів, Громадська організація "БАТЬКІВЩИНА-КРИВИЙ РІГ", безпартійнa, самовисування.
- Колесник Микола Юрійович - фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", самовисування.
- Колеснік Микола Юрійович -тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
- Садова Олена Вікторівна - тимчасово не працює, безпартійнa, самовисування.
- Самойленко-Тидір Вікторія Андріївна - завідувач Центру психологічної допомоги та соціальної адаптації, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана", безпартійнa, самовисування.
- Туровська Ірина Львівна - експерт з суспільно-політичних питань департаменту внутрішньої політики, Політична партія "Об'єднання "САМОПОМІЧ", фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".
ОВО №34
- Ісаєв Олександр Борисович - головний спеціаліст відділу територіальної оборони, Дніпропетровський обласний військовий комісаріат, безпартійний, самовисування.
- Кришин Олег Юрійович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Кукса Юрій Анатолійович - голова, фермерське господарство "Агро-Єдність", безпартійний, самовисування.
- Петренко Юрій Гаврилович - генеральний директор, ТОВ "ЦНТУ-М" "Центр Новітніх Технологій України - Монголії", безпартійний, самовисування.
- Чорний Олег Олександрович - охоронець, ТОВ "Дніпрокомінвест", безпартійний, самовисування.
ОВО №36
- Борисенко Олексій Володимирович - директор, ПП "Полюс-Віта", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", самовисування.
- Мартовицький Артур Володимирович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Сторожук Сергій Миколайович - адвокат, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", самовисування.
ОВО №37
- Гава Сергій Миколайович - вчитель музики, Червоношахтарська середня загальноосвітня школа, безпартійний, самовисування.
- Грижук Валентин Васильович - керівник проекту, Громадський рух "СЛУГА НАРОДУ", безпартійний, самовисування.
- Доценко Людмила Степанівна - фізична особа – підприємець, безпартійнa, самовисування.
- Карапиш Юлія Миколаївна - головний спеціаліст управління фінансів та бухгалтерської звітності, департамент розвитку інфраструктури міста виконавчого комітету Криворізької міської ради Дніпропетровської області, безпартійнa, самовисування.
- Кравченко Антон Володимирович - керівник проекту, Громадська організація "Громадський рух "СЛУГА НАРОДУ", безпартійний, самовисування.
- Приходько Павло Олександрович - керівник проекту, ПП "ЗЕ! СЛУГА НАРОДА", безпартійний, самовисування.
- Рябовол Олександр Олександрович - керівник проекту, Громадська організація "СЛУГА ДЛЯ НАРОДУ", безпартійний, самовисування.
- Товкун Альона Вікторівна - адвокат, керівник, приватне підприємство "ЗЕ! СЛУГА НАРОДА", безпартійнa, самовисування.
- Шпенов Дмитро Юрійович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
ОВО №38
- Гайворонський Анатолій Іванович - голова, фермерське господарство "Гайворонський А.І.", член Політичної партії "РУХ НОВИХ СИЛ МИХАЙЛА СААКАШВІЛІ", самовисування.
- Дядик Олег Олегович - керівник проектів, Громадська організація "Громадський рух "СЛУГА НАРОДУ", безпартійний, самовисування.
- Жадан Іван Олегович - директор, Новомосковський міський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", член Політичної Партії "ГОЛОС", самовисування.
- Камишев Сергій Володимирович - начальник відділу безпеки, ТОВ "Дніпровський хлібокомбінат № 11", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", самовисування.
- Костюк Андрій Васильович - радник директора, ТОВ "Агрофірма "Родина", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", самовисування.
- Кузнєцов Василь Віталійович - директор, ТОВ "Агроволодар", член Аграрної партії України, самовисування.
- Кукура Юрій Сергійович - начальник охорони, ТОВ "Дніпровський хлібокомбінат № 11", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СИЛА І ЧЕСТЬ", самовисування.
- Нестеренко Вадим Миколайович - головний інструктор з основної діяльності, Громадська організація ССК "Стархантер", безпартійний, самовисування.
ОВО №39
- Бордюг Костянтин Дмитрович - генеральний директор, КП "Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання "Фтизіатрія" Дніпропетровської обласної ради", безпартійний, самовисування.
- Гаврилов Микола Васильович - заступник Новопавлівського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, виконавчий комітет Новопавлівської сільської ради, безпартійний, самовисування.
- Зигало Іван Вікторович - директор, ТОВ "ЗИГА І СИНИ", безпартійний, самовисування.
- Хорішко Володимир Дмитрович - Зайцівський сільський голова Синельниківського району Дніпропетровської області, безпартійний, самовисування.
ОВО №40
- Кисіль Сергій Васильович - голова, ФГ "Аврора Плюс", безпартійний, самовисування.
- Кужман Олег Миколайович - перший заступник голови, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, безпартійний, самовисування.
Донецька область
ОВО №45
- Бичков Олег Євгенович - юрист, ПАТ "АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД", безпартійний, самовисування.
- Бордунов Едуард Вікторович - заступник директора, ПП "Юридична фірма "ФОКС", безпартійний, самовисування.
- Сбєжнєв Тимур Олександрович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
ОВО №46
- Бугайов Сергій Вікторович - директор, регіональна філія "Донецька залізниця" ПАТ "Українська залізниця", безпартійний, самовисування.
- Шинкаренко Олександр Григорович - пенсіонер, безпартійний, самовисування.
ОВО №47
- Недава Олег Анатолійович - народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", самовисування.
ОВО №48
- Єфімов Максим Вікторович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Єфімов Максим Олександрович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
- Зубов Валентин Сергійович - пенсіонер, член Політичної партії "Народно-трудовий союз України", самовисування.
- Кумачов Олександр Сергійович - інспектор деканату факультету інтернатури та післядипломної освіти, Донецький національний медичний університет, безпартійний, самовисування.
- Лазаренко Катерина Олександрівна - головний бухгалтер, комунальна організація "Краматорський міський фонд підтримки підприємництва", безпартійнa, самовисування.
- Масалітін Сергій Миколайович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
- Нікітін Микита Дмитрович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
- Ошурко Денис Вікторович - секретар, Краматорська міська рада Донецької області, безпартійний, самовисування.
- Скляров Дмитро Володимирович - провідний юрисконсульт, ТОВ "Краматорськтеплоенерго", безпартійний, самовисування.
- Сокол Максим Євгенович - менеджер зі збуту, ТОВ "МК-сервіс", безпартійний, самовисування.
- Соломко Валерій Іванович - пенсіонер, безпартійний, самовисування.
- Тонкошкур Єгор Едуардович - інженер-електронік III категорії, ПрАТ "Краматорський завод важкого верстатобудування", безпартійний, самовисування.
- Харченко Віктор Володимирович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
- Щербачук Яна Іванівна - заступник начальника юридичного відділу, ПрАТ "Веско", безпартійнa, самовисування.
ОВО №50
- Аксьонов Андрій Анатолійович - Добропільський міський голова, безпартійний, самовисування.
- Дашковець Нелля Брониславівна - викладач, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, безпартійнa, самовисування.
ОВО №51
- Весьолкін Володимир Юрійович - керівник, Військово-цивільна адміністрація селища Зайцеве Бахмутського району Донецької області, безпартійний, самовисування.
- Ковальов Олександр Іванович - пенсіонер, безпартійний, самовисування.
- Назимко Катерина Сергіївна - заступник директора, ТОВ "Прове Груп", безпартійнa, самовисування.
- Олійник Андрій Юрійович - директор, ТОВ "БКГ "Базис", безпартійний, самовисування.
- Чанов Дмитро Геннадійович - керівник складу, ТОВ "ІКТ ПЛАСТИК", безпартійний, самовисування.
ОВО №52
- Аксакова Юлія Сергіївна - директор з правових питань, ПрАТ "Кудрюмівський завод кислототривких виробів", безпартійнa, самовисування.
- Ленко Микола Миколайович - Новгородський селищний голова міста Торецьк Донецької області, безпартійний, самовисування.
- Пахомов Євген Анатолійович - головний інженер, ТОВ "Євромінерал", безпартійний, самовисування.
- Приходько Юрій Миколайович - пенсіонер, безпартійний, самовисування.
- Рибак Ігор Анатолійович - голова правління, ПрАТ "Торецький хлібокомбінат", безпартійний, самовисування.
- Третьяков Сергій Володимирович - президент, федерація легкої атлетики Донецької області, безпартійний, самовисування.
- Тритяченко Олег Климентійович - керуючий з питань комерційної діяльності та управління, ТОВ "Кислотоупор ЛТД", безпартійний, самовисування.
ОВО №57
- Куршев Андрій Юрійович - директор, ТОВ "Спецтрейдинг", безпартійний, самовисування.
- Трібушкін Євген Дмитрович - пенсіонер, безпартійний, самовисування.
ОВО №59
- Єфіменко Федір Євгенович - заступник генерального директора, ТОВ "Міжнародна транспортно-експедиторська компанія "ІнтерТрансСервіс", безпартійний, самовисування.
- Кирилов Сергій Дмитрович - голова, Великоновосілківська районна рада Донецької області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", самовисування.
- Сажко Сергій Миколайович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Суков Руслан Михайлович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
- Фоменко Володимир Олександрович - директор, КП "Тепломережа" Вугледарської міської ради", безпартійний, самовисування.
ОВО №60
- Весьолкіна Аліса Олексіївна - тимчасово не працює, безпартійнa, самовисування.
- Іванова-Ємельяненко Наталія Григоріївна - пенсіонерка, безпартійнa, самовисування.
- Рогаченко Богдан Сергійович - заступник генерального директора з розвитку, ПрАТ "ЕКОПРОД", член Аграрної партії України, самовисування.
- Щербань Руслан Євгенійович - голова Спостережної ради, ПАТ АКБ "КАПІТАЛ", безпартійний, самовисування.
ОВО №62
- Грамотенко Олег Олександрович - генеральний директор, ТОВ "Тесла Енерго", безпартійний, самовисування.
- Недільський Володимир Володимирович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
- Пешко Анатолій Володимирович - президент, ТОВ "Надбужжя плюс", безпартійний, самовисування.
- Розенблат Борислав Соломонович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
ОВО №63
- Вишньов Віктор Михайлович - генеральний директор, ДП "СЕТАМ", безпартійний, самовисування.
- Романський Ігор Васильович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
- Сємьонов Віталій В’ячеславович - директор, ТОВ "ТРИ ДЖИ СТАРТ", безпартійний, самовисування.
ОВО №64
- Арешонков Володимир Юрійович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Лазаренко Анатолій Іванович - консультант із суспільно-політичних питань, Житомирська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА", самовисування.
- Пашинський Сергій Володимирович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Шуляренко Олександр Володимирович - директор, ТОВ "ВКП "Інтертрансстрой", безпартійний, самовисування.
ОВО №65
- Гонгальський Олександр Миколайович - спортсмен-інструктор штатної збірної команди України з шашок серед спортсменів-інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, Укрцентр "Інваспорт", безпартійний, самовисування.
- Мельник Віктор Сергійович - директор, ДП "Городницьке лісове господарство", безпартійний, самовисування.
ОВО №66
- Данілов Олексій Миколайович - менеджер зі збуту, ТОВ "Дорідан", безпартійний, самовисування.
- Журавський Віталій Станіславович - головний науковий співробітник, Інститут законодавства Верховної Ради України, безпартійний, самовисування.
- Павленко Анатолій Анатолійович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
- Петренко Віталій Іванович - юрист, ПП "Енерголісбуд-2008", безпартійний, самовисування.
- Ходаковський Богдан Васильович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
- Ющенко Валентин Іванович - голова правління, АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЖИТОМИРГАЗ", безпартійний, самовисування.
ОВО №67
- Развадовський Віктор Йосипович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
Закарпатська область
ОВО №68
- Борто Йосип Йосипович - перший заступник голови, Закарпатська обласна рада, член "КМКС" Партії угорців України, самовисування.
- Горват Роберт Іванович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Данацко Іван Іванович - тимчасово не працює, член Політичної партії "СПІЛЬНА ДІЯ", самовисування.
- Кайнц Діана Іванівна - доцент кафедри міського будівництва та господарства, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", безпартійнa, самовисування.
- Фединець Михайло Ілліч - тимчасово не працює, член політичної партії Єдиний Центр, суб’єкт висування – політична партія Єдиний Центр.
ОВО №69
- Балога Віктор Іванович - народний депутат України, член політичної партії Єдиний Центр, суб’єкт висування – політична партія Єдиний Центр.
- Гулачі Гейза Людвигович - директор, благодійний фонд "КМКС", член "КМКС" Партії угорців України, самовисування.
- Туріс Інгрід Юріївна - доцент кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов, Мукачівський державний університет, безпартійнa, самовисування.
ОВО №70
- Балога Іван Іванович - народний депутат України, член політичної партії Єдиний Центр, суб’єкт висування – політична партія Єдиний Центр.
- Павлов Павло Павлович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
- Соломко Олександр Олексійович - фізична особа – підприємець, член Української партії "Зелена планета", самовисування.
ОВО №72
- Йовдій Василь Михайлович - директор, ТОВ "Сімекс Плюс УА", член політичної партії Єдиний Центр, суб’єкт висування – політична партія Єдиний Центр.
- Петьовка Василь Васильович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Пономаренко Йосип Васильович - начальник служби з охорони та безпеки, ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Дрогобицький завод автомобільних кранів", безпартійний, самовисування.
- Савула Іван Іванович - старший юрисконсульт, АТ КБ "ПРИВАТБАНК", безпартійний, самовисування.
- Савчук Ігор Васильович - директор, ТОВ "Рахів-аудит", безпартійний, самовисування.
- Хома Степан Іштванович - помічник-консультант народного депутата України, безпартійний, самовисування.
ОВО №73
- Балога Павло Іванович - народний депутат України, член політичної партії Єдиний Центр, суб’єкт висування – політична партія Єдиний Центр.
- Брензович Василь Іванович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
- Брензович Василь Іванович - народний депутат України, член "КМКС" Партії угорців України, самовисування.
- Поляк Владіслав Миколайович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
Запорізька область
ОВО №74
- Матюшкін Олексій Юрійович - директор, ПП "ВКФ "Еліт-дізайн", безпартійний, самовисування.
ОВО №75
- Сірий Дмитро Вікторович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
ОВО №76
- Гашенко Людмила Дмитрівна - директор, Запорізька суспільно-гуманітарна гімназія №27, безпартійнa, самовисування.
- Корольов Олег Миколайович - експерт із суспільно-політичних питань, Політична партія "Об'єднання "САМОПОМІЧ", фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".
- Лебідь Олександр Миколайович - тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА", суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА".
- Прасол Михайло Вікторович - заступник директора, ТОВ "Міжнародна юридична фірма "Ярослав Гришин та партнери", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", самовисування.
ОВО №77
- Богуслаєв Вячеслав Олександрович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
ОВО №78
- Щуклін Юрій Миколайович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
ОВО №80
- Балицький Євген Віталійович - народний депутат України, член Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", самовисування.
- Кусаєв Фелікс Аркадійович - директор, ТОВ "Метпромсервіс", безпартійний, самовисування.
- Мінько Сергій Анатолійович - Мелітопольський міський голова Запорізької області, безпартійний, самовисування.
ОВО №82
- Васюк Анатолій Григорович - голова, Запорізька районна державна адміністрація Запорізької області, безпартійний, самовисування.
- Кривохатько Вадим Вікторович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
Івано-Франківська область
ОВО № 83
- Гарасимко Іван Михайлович - заступник директора, ТОВ "Західні Енерго Технології", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".
- Савчук Оксана Василівна - секретар, Івано-Франківська міська рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".
- Шевченко Олександр Леонідович - народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", самовисування.
ОВО №84
- Вірастюк Роман Ярославович - директор департаменту олімпійського спорту, Міністерство молоді та спорту України, безпартійний, самовисування.
- Куйбіда Віталій Євстафійович - лікар-нейрохірург відділення політравми, Київська міська лікарня № 17, безпартійний, самовисування.
- Сворак Степан Дмитрович - Тисменицький міський голова, безпартійний, самовисування.
- Станіславський Богдан Миколайович - директор, ТОВ "Станіславський", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".
ОВО №85
- Гресько Михайло Романович - директор, ТОВ "ГРЕСЬКО", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", самовисування.
ОВО №86
- Виноградник Тарас Теофілович - директор, ТОВ "Арсенал Сіті", член Політичної партії "Народний Рух України", суб’єкт висування – Політична партія "Народний Рух України".
- Данилів Іван Іванович - голова, Долинська районна рада Івано-Франківської області, безпартійний, самовисування.
- Покришка Іван Дмитрович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
ОВО №87
- Голинський Андрій Миколайович - фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДА І ЗАКОН", суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДА І ЗАКОН".
- Никорович Святослав Ігорович - викладач, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".
ОВО №88
- Калин Роман Ярославович - генеральний директор, ПП фірма "Вотум", безпартійний, самовисування.
- Крутчак Василь Васильович - тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРАВО-КОНСЕРВАТИВНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ "ПІВНІЧНИЙ ШЛЯХ", самовисування.
- Токарчук Олег Володимирович - головний лікар, Коломийська дитяча лікарня КНП "Коломийська ЦРЛ" Коломийської районної ради, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".
ОВО №89
- Бойчук Степан Олексійович - керівник, ТОВ "Арт Хауз Дрім", самовисування.
- Зузяк Володимир Олександрович - завідувач сектору з питань мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату, Косівська районна державна адміністрація Івано-Франківської області, безпартійний, самовисування.
Київська область
ОВО №90
- Бабенко Микола Вікторович - директор, ТОВ "Центр залучення інвестицій "БЦ Інвест", безпартійний, суб’єкт висування – Політична Партія "Біла Церква разом".
- Бут Юрій Олександрович - фізична особа – підприємець, безпартійний, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СПРАВЖНІ ДІЇ".
- Кошель Вадим Олегович - секретар, Білоцерківська міська рада Київської області, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".
ОВО №91
- Бельмега Роман Михайлович - безробітний, безпартійний, самовисування.
- Гайдамака Любомир Анатолійович - фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Громадянський рух "Спільна Справа", самовисування.
- Нетяжук Михайло Володимирович - Фастівський міський голова, безпартійний, самовисування.
- Сольвар Руслан Миколайович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Спіженко Олег Орестович - президент, адвокатське об’єднання "МІЖНАРОДНА РАДА АДВОКАТІВ", безпартійний, суб’єкт висування – політична партія "Громадянська позиція".
- Тимофієв Володимир Опанасович - голова, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив "Джерело", безпартійний, самовисування.
ОВО №92
- Гудзенко Віталій Іванович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Гудзенко Віталій Михайлович - кореспондент, ПП "Редакція районної газети "Вісник Сквирщини", безпартійний, самовисування.
- Ференець Олександр Борисович - голова, Благодійна організація "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФОРТЕЦЯ", безпартійний, самовисування.
- Ференець Олександр Володимирович - інженер, КНП КДЦД Дніпровського району міста Києва, безпартійний, самовисування.
ОВО №93
- Дишлевий Олег Григорович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
- Жукотанський Олександр Васильович - голова правління, ПрАТ "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів", безпартійний, самовисування.
- Керусенко Олександр В’ячеславович - менеджер зі збуту, ФОП Тохташ В.А., безпартійний, самовисування.
- Коломієць Олександр Вікторович - фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", самовисування.
- Туній Ольга Григорівна - начальник управління організаційного забезпечення, зв'язків з громадськістю, ЗМІ та інформатизації, Державна архітектурно-будівельна інспекція України, безпартійнa, самовисування.
- Шкарівський Вадим Анатолійович - директор, ТОВ "Детекстар", безпартійний, самовисування.
ОВО №94
- Бугаков Ярослав Сергійович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
- Дейнека Олег Володимирович - директор, інформаційне агентство "Новини України", безпартійний, самовисування.
- Дубинський Вадим Володимирович - керівник підрозділу, "ПП "Слуга народу", безпартійний, самовисування.
- Дубинський Максим Миколайович - керівник проекту, "ПП "Слуга народу", безпартійний, самовисування.
- Лірник Гліб Андрійович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
- Новосельцев Жан Вадимович - комунікаційний директор, громадська організація "СЛУГА НАРОДУ", безпартійний, самовисування.
- Олкова-Михницька Агнеса Вячеславівна - начальник відділу забезпечення діяльності президії та організаційної роботи, Національна академія державного управління при Президентові України, безпартійнa, самовисування.
ОВО №95
- Азаров Олександр Ігорович - старший викладач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, безпартійний, самовисування.
- Горобець Дмитро Іванович - віце-президент, Благодійна організація "Благодійний фонд "СЛУГА НАРОДУ", безпартійний, самовисування.
- Карплюк Володимир Андрійович - голова, Політична партія "Нові обличчя", член Політичної партії "Нові обличчя", самовисування.
- Кириченко Олександр Васильович - фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".
- Ляшенко Микола Миколайович - виконувач обов’язків генерального директора, державне підприємство "Інноваційні-інжинірингові технології", безпартійний, самовисування.
- Смірнова Марина Михайлівна - начальник, структурний підрозділ Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області, безпартійнa, самовисування
ОВО №96
- Горельцев Андрій Володимирович - Перший заступник Голови Правління, Страхова компанія "БРОКБІЗНЕС", безпартійний, самовисування.
- Олексюк Василь Павлович - секретар, Бучанська міська рада, безпартійний, самовисування.
ОВО №97
- Здоровець Олексій Михайлович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
- Порядін Олександр Сергійович - генеральний директор, КП КОР фірма "ОБРІЙ", безпартійний, самовисування.
ОВО №98
- Міщенко Сергій Григорович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
Кіровоградська область
ОВО №99
- Горбунов Олександр Володимирович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Рудненко Олександр Миколайович - начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління, Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області, безпартійний, самовисування.
ОВО №100
- Березкін Станіслав Семенович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Духно Володимир Миколайович - начальник управління захисту економіки в Кіровоградській області, Департамент захисту економіки Національної поліції України, безпартійний, самовисування.
- Лучков Євгеній Петрович - заступник директора, ТОВ "Агрокомтрейд-Альянс", безпартійний, самовисування.
ОВО №101
- Жовноватюк Олексій Миколайович - адвокат, безпартійний, самовисування.
- Коверзнєва Катерина Вікторівна - тимчасово не працює, безпартійнa, самовисування.
- Меленевський Дмитро Едуардович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
- Поляков Максим Анатолійович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Товкіс Олексій Леонідович - спеціаліст з розвитку бізнесу, ТОВ "ЕФ ЕС Маккензі-Україна", безпартійний, самовисування.
- Флоря Андрій Володимирович - голова, селянсько-фермерське господарство "Флоря Андрій Володимирович", безпартійний, самовисування.
- Шевчук Артем Сергійович - директор, ТОВ "Грабівський вапняк", безпартійний, самовисування.
- Яровий Олександр Володимирович - помічник начальника Головного управління з питань взаємодії з органами державної влади, ГУ ДСНС України в Одеській області, безпартійний, самовисування.
ОВО №102
- Волохов Олексій Сергійович - адвокат, адвокатське об’єднання "Ес Ел Ей", безпартійний, самовисування.
- Зінченко Сергій Володимирович - пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", самовисування.
- Чорний Олег Олександрович - заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи, 57 окрема мотопіхотна бригада Збройних Сил України, безпартійний, самовисування.
ОВО №103
- Поворознюк Олександр Григорович - генеральний директор, ТОВ "Агрофірма П’ятихатська", безпартійний, самовисування.
- Федосов Олександр Володимирович - директор, ТОВ "ТЕХ МАШ-СЕРВІС", член Політичної партії "Ліва опозиція", самовисування.
Луганська область
ОВО №105
- Аністратенко Олександр Григорович - адвокат, безпартійний, самовисування.
- Галасюк Богдален Богданович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
- Жувакін Віктор Олександрович - директор, ТОВ "ЛУГАНСЬКБУТАНГАЗ", безпартійний, самовисування.
- Кравченко Владислав Володимирович - директор, ТОВ "Правова Гільдія", безпартійний, самовисування.
- Кримовська Анна Петрівна - тимчасово не працює, безпартійнa, самовисування.
- Татарка Сергій Миколайович - Побєдівський сільський голова Новоайдарського району Луганської області, безпартійний, самовисування.
- Шевцов Олексій Вікторович - директор, КП "Жилбудсервіс", безпартійний, самовисування.
ОВО №106
- Бережной Олександр Анатолійович - старший оперуповноважений в особливо важливих справах відділу протидії корупції, Управління захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, безпартійний, самовисування.
- Москаль Геннадій Геннадійович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
- Фурман Юрій Анатолійович - радник голови, благодійна організація "Фонд Сергія Шахова", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", самовисування.
ОВО №107
- Сухов Олександр Сергійович - радник голови, благодійна організація "Фонд Сергія Шахова", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", самовисування.
ОВО № 112
- Бушко Наталія Михайлівна - керівник фінансово-економічного департаменту, ТОВ "ФІНСЕРВІС БІЗНЕС", безпартійнa, самовисування.
- Вельможний Сергій Анатолійович - радник голови, благодійна організація "Фонд Сергія Шахова", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", самовисування.
- Мельник Віктор Іванович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
ОВО № 113
- Воловенко Олександра Володимирівна - бортпровідник, ПрАТ "Міжнародні авіалінії України", безпартійнa, самовисування.
- Живага Микола Олександрович - директор, СТОВ "АГРОДВІР", безпартійний, самовисування.
- Красюк Володимир Федорович - директор, ТОВ "СВІТ-ІГРАШОК УКРАЇНА", безпартійний, самовисування.
- Курило Віталій Семенович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Рибалко Євген Вікторович - Сватівський міський голова, безпартійний, самовисування.
ОВО №114
- Василець Олеся Олександрівна - помічник-консультант народного депутата України, безпартійнa, самовисування.
- Домащенко Тетяна Вікторівна - завідувач, КУ "Районний методичний кабінет працівників освіти Станично-Луганського району", безпартійнa, самовисування.
- Падєєв Станіслав Володимирович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
- Хижняк Ілля Андрійович - директор філіалу, компанія "Маріо Сервіс", безпартійний, самовисування.
- Шахов Сергій Володимирович - народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", самовисування.
Львівська область
ОВО №115
- Квурт Володимир Леонідович - Винниківський міський голова міста Львова, безпартійний, самовисування.
- Михальчишин Юрій Адріянович - офіцер групи комплектування окремого загону спеціального призначення "Азов", в/ч 3057 Національної гвардії України, безпартійний, самовисування.
- Москаленко Андрій Олександрович - заступник міського голови з питань розвитку, виконавчий комітет Львівської міської ради, безпартійний, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".
ОВО №116
- Доманський Володимир Володимирович - Брюховицький селищний голова, безпартійний, самовисування.
- Зінкевич Ігор Володимирович - інженер-програміст, УОАЗОР ГУНП у Львівській області, безпартійний, самовисування.
- Подоляк Ірина Ігорівна - народний депутат України, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".
ОВО №117
- Стецьків Тарас Степанович - директор програм, Львівське регіональне об'єднання "Нова хвиля", безпартійний, суб’єкт висування – політична партія "Громадянська позиція".
- Юринець Оксана Василівна - народний депутат України, безпартійнa, самовисування.
ОВО №118
- Дубневич Богдан Васильович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Косик Орест Володимирович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
- Юськевич Ірина Ігорівна - фізична особа – підприємець, безпартійнa, самовисування.
ОВО №119
- Тіщенко Олександр Володимирович - військовий комісар, Львівський обласний військовий комісаріат, безпартійний, самовисування.
ОВО №120
- Гірняк Володимир Олегович - заступник голови, Львівська обласна рада, член політичної партії "Громадянська позиція", суб’єкт висування – політична партія "Громадянська позиція".
- Дубневич Ярослав Васильович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
ОВО №121
- Алєксєєв Михайло Васильович - головний бухгалтер, ТОВ "Вілком", член Політичної партії "ПРАВИЙ СЕКТОР", суб’єкт висування – Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР".
- Жолобович Назар Вікторович - провідний спеціаліст відділу молодіжної політики департаменту внутрішньої та інформаційної політики, Львівська обласна державна адміністрація, безпартійний, самовисування.
- Малихін Павло Володимирович - керівник, Військово-цивільна адміністрація міста Авдіївка Донецької області, безпартійний, самовисування.
- Матківський Богдан Миронович - народний депутат України, безпартійний, суб’єкт висування – політична партія "Громадянська позиція".
ОВО №122
- Гнатуш Андрій Романович - директор, ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ", безпартійний, самовисування.
- Демчина Роман Іванович - директор, ПП "Рома", фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
- Онисько Роман Михайлович - директор, ТОВ "Будінвест траст", безпартійний, самовисування.
- Ушарук Сергій Миколайович - директор, ПП "Галичбудсервіс", безпартійний, самовисування.
ОВО №123
- Батенко Тарас Іванович - народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", самовисування.
ОВО №124
- Мусій Олег Степанович - народний депутат України, безпартійний, суб’єкт висування – політична партія "Громадянська позиція".
ОВО №125
- Курій Василь Васильович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
- Лопушанський Андрій Ярославович - народний депутат України, член політичної партії Конгрес Українських Націоналістів, самовисування.
ОВО №126
- Канівець Олег Леонідович - голова, Благодійний фонд "Добре серце", член політичної партії "Громадянська позиція", суб’єкт висування – політична партія "Громадянська позиція".
- Кіт Андрій Богданович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
Миколаївська область
ОВО №127
- Білов Гордій Олександрович - доцент кафедри менеджменту та фінансів, ПВНЗ "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика", безпартійний, самовисування.
- Козир Борис Юрійович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
ОВО №128
- Ільюк Артем Олександрович - народний депутат України, член Партії "Відродження", самовисування.
ОВО №129
- Жело Денис Вікторович - юрист, Морський інститут післядипломної освіти ім. Ф.Ф. Ушакова, директор, ТОВ "ЮГ ЕКО АГРОПРОДУКТ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ", самовисування.
- Миколайчик Сергій Володимирович - директор, Миколаївська філія ТОВ "Судова Незалежна Експертиза України", безпартійний, самовисування.
- Таранова Світлана Володимирівна - тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА", суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА".
ОВО №130
- Вадатурський Андрій Олексійович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
ОВО №131
- Вишняк Сергій Володимирович - генеральний директор, ТОВ "Корисні напої", безпартійний, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".
- Гасюк Анатолій Петрович - директор, ТОВ "Гарант Агро", член Аграрної партії України, самовисування.
- Григорян Ерік Юрійович - юрист, ПП "Агроном-2005", безпартійний, самовисування.
- Лавренов Данило Андрійович - заступник директора з комунікацій – директор департаменту комунікацій, ДП "НАЕК "Енергоатом", безпартійний, самовисування.
- Невеселий Владислав Валерійович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
ОВО №132
- Волошин Сергій Сергійович - тимчасово не працює, член Політичної партії "ПРАВИЙ СЕКТОР", суб’єкт висування – Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР".
- Гапонов Віталій Олегович - директор, ТОВ "АгроДистрибуція", безпартійний, самовисування.
- Підберезняк Вадим Іванович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
Одеська область
ОВО №133
- Беженар Вячеслав Миколайович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
- Берендєєв Іван Вікторович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
- Демідов Сергій Михайлович - радник генерального директора, німецька компанія "ІГБ Індустрі Ганделс-Унд Бетайлігунгсгезельшафт Мбг", безпартійний, самовисування.
ОВО №134
- Адзеленко Олександр Васильович - пенсіонер, безпартійний, самовисування.
- Вайвала Володимир Володимирович - інженер з охорони праці, ТОВ "Інфрабуд", безпартійний, самовисування.
- Іванкевич Анатолій Валерійович - директор, ТОВ "АГЕНТСТВО ЄВРОБАЛК", викладач, ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ ДІМ – ОДЕСА", самовисування.
- Марухняк Мар’яна Богданівна - представник по Львівській області, громадська організація "Комісія захисту незаконно обвинувачених", безпартійнa,самовисування.
- Чекіта Геннадій Леонідович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Шутова Марина Аркадіївна - завідувач матеріальним складом, ДП "Готель "Україна", безпартійнa, самовисування.
ОВО №135
- Берендєєв Ігор Вікторович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
- Варламов Сергій Сергійович - провідний фахівець юридичного відділу, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", самовисування.
- Любчик Костянтин Андрійович - старший лаборант, підготовче відділення НУ "ОЮА", безпартійний, самовисування.
- Мазур Анатолій Іванович - директор, ПП "Лехлер Імпекс", безпартійний, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА".
- Серединко Ігор Анатолійович - студент, Одеський медичний інститут Міжнародного гуманітарного університету, безпартійний, самовисування.
ОВО №136
- Голубов Дмитро Іванович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Терешонков Віталій Володимирович - головний програміст лазерного ЧПУ, ПП "Мастер-1", безпартійний, самовисування.
ОВО №137
- Гончаренко Олександр Васильович - водій, Подільська станція швидкої медичної допомоги КУ "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини", безпартійний, самовисування.
- Гончаренко Сергій Олександрович - директор, ТОВ "УКРБУДІНВЕСТ КОМПАНІ", безпартійний, самовисування.
- Джум Сергій Іванович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
- Довженко Олексій Юрійович - директор, ТОВ "ПРАВОВИЙ СЕРВІС "ВІРНІ РІШЕННЯ", безпартійний, самовисування.
- Клімов Леонід Михайлович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Маланін Олександр Юрійович - заступник голови, Благодійний фонд "Слуга народу", безпартійний, самовисування.
- Новіков Артем Олександрович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
- Рекічанська Наталія Миколаївна - тимчасово не працює, безпартійнa, самовисування.
- Устінова Олена Сергіївна - менеджер, ТОВ "ТРАНСКОМП ПЛЮС", безпартійнa, самовисування.
ОВО №138
- Фурсін Іван Геннадійович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Фурсін Іван Геннадійович - тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Одесі, самовисування.
ОВО №139
- Муравський Микола Миколайович - комірник автотранспортного цеху, АТ "ОПЗ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ", самовисування.
- Пресман Олександр Семенович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
ОВО №140
- Білюк Сергій Олександрович - директор, ТОВ "Дондеревина", безпартійний, самовисування.
- Печерський Михайло Юрійович - директор, Спільне українсько-німецьке підприємство "Та.Ма.Ка.Со", безпартійний, самовисування.
- Червачов Сергій Миколайович - фізична особа - підприємець, член Молодіжної партії України, самовисування.
ОВО №141
- Антов Трифон Данилович - заступник начальника контрольно-ревізійного забезпечення, комунальне підприємство "Одесміськелектротранс", безпартійний, самовисування.
- Барвіненко Віталій Дмитрович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
ОВО №142
- Карташев Денис Володимирович - директор, БФ "Південний-берег", безпартійний, самовисування.
ОВО №143
- Урбанський Анатолій Ігорович - Одеська обласна рада, безпартійний, самовисування.
Полтавська область
ОВО №144
- Каплін Сергій Миколайович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Мамай Олександр Федорович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
- Пєтушков Андрій Олексійович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
- Стасенко Володимир Миколайович - голова, громадська організація "Об’єднання пенсіонерів і ветеранів газовонафтового комплексу Полтавщини", професор кафедри нафтогазової інженерії та технологій, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, безпартійний, самовисування.
- Чередніченко Сергій Іванович - голова, СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ, член СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, суб’єкт висування – СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ.
ОВО №145
- Бублик Юрій Васильович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Разнов Володимир Олександрович - агроном, ПП "З-Агро", безпартійний, самовисування.
ОВО №146
- Алексієнко Тетяна Валентинівна - директор, приватне підприємство "СЛУГА-НАРОДА", безпартійнa, самовисування.
- Гамза Сергій Іванович - директор, приватне підприємство "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК!", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", самовисування.
- Гордєєва Валентина Яківна - пенсіонерка, безпартійнa, самовисування.
- Дедюрін Віталій Миколайович - директор, приватне підприємство "СЛУГА НАРОДА", безпартійний, самовисування.
- Дроздова Ірина Вікторівна - директор, приватне підприємство "ЗЕ! СЛУГА НАРОДУ!", безпартійнa, самовисування.
- Красовський Костянтин Валентинович - фінансовий директор, ПАТ "Кременчуцький завод комунального устаткування", безпартійний, самовисування.
- Кузьмін Кирило Володимирович - директор, приватне підприємство "СЛУГА НАРОДА!", безпартійний, самовисування.
- Мазур Сергій Володимирович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
- Музика Геннадій Миколайович - заступник генерального директора – директор з розвитку та стратегічного планування, ПрАТ "АвтоКрАЗ", безпартійний, самовисування.
- Савченко Олег Віталійович - директор, приватне підприємство "ГОЛОС!", безпартійний, самовисування.
- Чадюк Ігор Володимирович - тимчасово не працює, член Політичної партії "ПРАВИЙ СЕКТОР", суб’єкт висування – Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР".
- Шаповалов Юрій Анатолійович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
ОВО №147
- Костенко Віктор Віталійович - заступник директора, КП "Щит Миргородщини", безпартійний, самовисування.
- Нелюба Анатолій Миколайович - професор, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, безпартійний, самовисування.
ОВО №148
- Костіна Надія Анатоліївна - фізична особа – підприємець, безпартійнa, самовисування.
- Лінчевський Ігор Вячеславович - комерційний директор, ТОВ "УКР БАТ ЛТД", безпартійний, самовисування.
- Ступка Віктор Олексійович - фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", самовисування.
ОВО №149
- Дуленко Андрій Григорович - арбітражний керуючий, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШІ", самовисування.
- Макар Іван Іванович - адвокат, безпартійний, самовисування.
- Мінязев Вячеслав Данилович - директор, Благодійний фонд "Полтавського гірничо-збагачувального комбінату", безпартійний, самовисування.
- Река Андрій Олександрович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
ОВО №150
- Білоус Іван Іванович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
- Жеваго Костянтин Валентинович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Первак Микола Михайлович - голова, Полтавська обласна організація профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ", самовисування.
Рівненська область
ОВО №152
- Бляшин Микола Степанович - директор, АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МИКОЛИ БЛЯШИНА", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", самовисування.
- Євтушенко Святослав Ігорович - директор, ТОВ "ДРУК", член Політичної партії "Народний Рух України", самовисування.
- Муляренко Олексій Віталійович - голова, Рівненська обласна державна адміністрація, безпартійний, самовисування.
ОВО №153
- Нікітюк Павло Михайлович - керуючий, адвокатське бюро "Павла Нікітюка", безпартійний, самовисування.
- Щербачук Віктор Миколайович - генеральний директор, ТОВ "РІТТЕР БІО АГРО", член Селянської партії України, самовисування.
ОВО №154
- Дехтярчук Олександр Володимирович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
ОВО №155
- Жуковський Адам Адамович - комерційний директор, ТОВ "СОЯ-БІОТЕК", безпартійний, самовисування.
- М’ялик Віктор Ничипорович - фінансовий директор, ТОВ "МДС-Буд", безпартійний, самовисування.
ОВО №156
- Данильчук Олександр Юрійович - голова, Рівненська обласна рада, безпартійний, самовисування.
- Кльоп Василь Федорович - директор, ПП "Дизайн", безпартійний, самовисування.
Сумська область
ОВО №157
- Павловський Василь Григорович - голова правління, ПрАТ Інститут "Сумипроект", безпартійний, самовисування.
- Сокур Денис Володимирович - тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", самовисування.
ОВО №159
- Ананьєв Олександр Валерійович - директор, приватне підприємство "Фіалка", безпартійний, самовисування.
- Андрух Віталій Васильович - юрист, ПП "Слуга народу", безпартійний, самовисування.
- Терещенко Мішель - Глухівський міський голова, безпартійний, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".
- Товстуха Костянтин Олександрович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
ОВО №161
- Кобзаренко Анатолій Дмитрович - директор, ТОВ "Завод Кобзаренко", член Аграрної партії України, самовисування.
- Пашко Олександр Сергійович - голова правління, Благодійна організація "Благодійний фонд "Олександра Пашка", безпартійний, самовисування.
- Свирид Анатолій Олексійович - голова, громадська організація "Серця Кіборгів", безпартійний, самовисування.
- Шкурат Ігор Петрович - начальник Головного управління внутрішньої безпеки, Державна фіскальна служба України, безпартійний, самовисування.
ОВО №162
- Шарай Ігор Станіславович - директор, ТОВ "Ескадра", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".
Тернопільська область
ОВО №163
- Мамчак Юлія Миколаївна - фізична особа – підприємець, безпартійнa, самовисування.
- Юзьвак Ігор Ярославович - адвокат, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДОБРИЙ САМАРЯНИН", самовисування.
ОВО №164
- Іванусь Богдан Іванович - начальник студентського відділу, Львівський національний університет імені Івана Франка, безпартійний, самовисування.
- Кравець Володимир Васильович - Вишнівецький селищний голова Збаразького району Тернопільської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДОБРИЙ САМАРЯНИН", самовисування.
- Панчук Іван Миколайович - начальник, відділ освіти, молоді та спорту Шумської районної державної адміністрації, безпартійний, самовисування.
ОВО №165
- Горба Віталій Вячеславович - юрисконсульт, ПАП "Добрий самарянин", безпартійний, самовисування.
- Чайківський Іван Адамович - директор, ТОВ "Корпорація "Агропродсервіс", член Аграрної партії України, самовисування.
ОВО №166
- Василіцький Роман Романович - фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".
- Люшняк Микола Володимирович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Холоднюк Зеновій Васильович - голова, Селянська партія України, член Селянської партії України, самовисування.
ОВО №167
- Навольський Тарас Іванович - ПП "Трітон", ПП "Марксвуд", ПП "Перфектбуд", фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".
Харківська область
ОВО №168
- Падєєва Світлана Олександрівна - менеджер, ФОП Дамаскіна О.П., безпартійнa, самовисування.
- Писаренко Валерій Володимирович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Поляков Станіслав Юрійович - пенсіонер, безпартійний, самовисування.
- Приходкін Дмитро Володимирович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
ОВО №169
- Василянська Вікторія Геннадіївна - тимчасово не працює, безпартійнa, самовисування.
- Макаренко Ярослав Ігорович - продюсер, компанія "Рум8", безпартійний, самовисування.
- Ронін Михайло Олександрович - голова первинної профспілкової організації, державне науково-виробниче підприємство "Об’єднання Комунар", безпартійний, самовисування.
- Соловйов Микита Олександрович - тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА", суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА".
ОВО №170
- Немічев Костянтин Віталійович - тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", самовисування.
- Сагутдінова Ірина Олегівна - майстер манікюру, ФОП Ребчуновська Ю. М., безпартійнa, самовисування.
ОВО №171
- Попова Анна Борисівна - заступник керівника, спортивний клуб "Атлет", безпартійнa, самовисування.
ОВО №172
- Бражник Альона Сергіївна - юрисконсульт, приватний нотаріус Коротюк О.В., безпартійнa, самовисування.
- Мисик Володимир Юрійович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Трохимченко Олег Володимирович - контролер, охоронне підприємство Торг Сервіс "ЯВІР 2000", безпартійний, самовисування.
ОВО №173
- Бригас Юлія Володимирівна - старший зміни, піцерія "Челентано", самовисування.
- Григоренко Андрій Анатолійович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
- Денисенко Анатолій Петрович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Мирополець Олександр Григорович - студент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського", безпартійний, самовисування.
ОВО №174
- Камленок Геннадій Станіславович - охоронник, охоронне підприємство Торг Сервіс "ЯВІР 2000", безпартійний, самовисування.
- Мещерякова Наталія Олександрівна - тимчасово не працює, безпартійнa, самовисування.
- Олефір Олена Іванівна- менеджер з продажу книжок, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, безпартійнa, самовисування.
- Ріц Віталій Олександрович - фізична особа – підприємець, безпартійний, суб’єкт висування – політична партія "Громадянська позиція".
- Тесаловський Олексій Борисович - фізична особа - підприємець, безпартійний, самовисування.
- Фельдман Олександр Борисович - народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", самовисування.
ОВО №175
- Банген Анатолій Володимирович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
ОВО №178
- Самусєв Віталій Єгорович - директор, ТОВ "Балаклійський молокозавод", безпартійний, самовисування.
ОВО №179
- Гіршфельд Анатолій Мусійович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
ОВО №180
- Біловол Олександр Миколайович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Сухина Василь Васильович - фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", самовисування.
ОВО №181
- Мураєва Валерія Олегівна - директор, ТОВ "СПЕЦМОНТАЖ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШІ", самовисування.
Херсонська область
ОВО №182
- Мамедов Садіяр Мухтасович - директор, ТОВ "Євро-стиль", член політичної партії "Громадянська позиція", самовисування.
- Співаковський Олександр Володимирович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Стремоусов Кирило Сергійович - директор, ТОВ "ІА "ТАВРІЯ-НЬЮС", безпартійний, самовисування.
ОВО №183
- Бердник Дініс Володимирович - директор, ТОВ "Тарле", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".
- Кулешов Валерій Юрійович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
- Семенчев Ігор Ігорович - Антонівський селищний голова міста Херсона, безпартійний, самовисування.
ОВО №184
- Вінник Іван Юлійович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Гринюк Андрій Петрович - начальник відділу випробувань озброєння та боєприпасів, ТОВ "РУБІН-2017", безпартійний, самовисування.
- Сандул Сергій Миколайович - механік, ТОВ "Д-Стиль", безпартійний, самовисування.
ОВО №185
- Воробйов Олександр Степанович - голова, Генічеська районна державна адміністрація Херсонської області, безпартійний, самовисування.
- Пампуха Геннадій Геннадійович - судовий експерт, ТОВ "Незалежний інститут судових експертиз", безпартійний, самовисування.
- Хлань Сергій Володимирович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
ОВО №186
- Журавко Георгій Володимирович - директор, КП "ОЛЕШКИ" Цюрупинської районної ради, безпартійний, самовисування.
- Квятковський Богдан Костянтинович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
- Рищук Євген Миколайович - голова правління, громадська організація "КІННИЙ КЛУБ "ГРАН ПРІ", безпартійний, самовисування.
- Яковлєв Олександр Юрійович - менеджер зі збуту, ФОП Яковлєва Т.В., член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".
Хмельницька область
ОВО №187
- Мельник Сергій Іванович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
ОВО №189
- Лозовий Вадим Миколайович - освіта вища, безпартійний, самовисування.
ОВО №190
- Побережна Анна Валеріївна - керівник Національного секретаріату, політична партія "Мерітократична партія України", член політичної партії "Мерітократична партія України", суб’єкт висування – політична партія "Мерітократична партія України".
ОВО №191
- Бойко Антоніна Олександрівна - начальник, Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій області, безпартійнa, самовисування.
- Дубовик Олег Віталійович - керуючий, адвокатське бюро "Адвізерс", безпартійний, самовисування.
ОВО №192
- Герега Олександр Володимирович - народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", самовисування.
ОВО №193
- Мельниченко Володимир Володимирович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Попов Олександр Анатолійович - тимчасово не працює, член Політичної партії "ПРАВИЙ СЕКТОР", суб’єкт висування – Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР".
- Сморжевський Станіслав Броніславович - директор, ТОВ "МАТАДОР", безпартійний, самовисування.
- Худняк Віктор Анатолійович - начальник, Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області, безпартійний, самовисування.
Черкаська область
ОВО №194
- Згіблов Олександр Георгійович - директор, ТОВ "ГРУПА ВЕНЕТО", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ВІЛЬНИХ ДЕМОКРАТІВ", суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ВІЛЬНИХ ДЕМОКРАТІВ".
- Кухарчук Дмитро Васильович - регіональний керівник, Черкаська філія ПП "Фокстрот-13", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", самовисування.
- Лавров Ярослав Павлович - прес-секретар, ПАТ "Черкасиобленерго", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА", суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА".
- Лисак Олег Олександрович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
ОВО №195
- Гриценко Володимир Миколайович - директор, ТОВ "Черкаські Мавпи", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ВІЛЬНИХ ДЕМОКРАТІВ", суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ВІЛЬНИХ ДЕМОКРАТІВ".
- Семенов Олександр Миколайович - викладач правових дисциплін, ВСП Чигиринський економіко-правовий коледж Уманського НУС, член Політичної партії "Народний Рух України", самовисування.
- Толмачов Олег Анатолійович - регіональний представник, Черкаська філія ПП "Фокстрот-13", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", самовисування.
ОВО №196
- Бобов Геннадій Борисович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Ванникова Ірина Валеріївна - керівник соціальних програм, ПАТ "Миронівський хлібопродукт", безпартійнa, самовисування.
- Собченко Олег Андрійович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
ОВО №197
- Голуб Владислав Володимирович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Полозов Віктор Олександрович - директор, ТОВ "НТЦ "Алвіго", член Аграрної партії України, суб’єкт висування – Аграрна партія України.
- Русаліна Людмила Володимирівна - заступник генерального директора, ТОВ "Шполянська кондитерська фабрика", безпартійнa, самовисування.
- Стоянов Вадим Вікторович - авіадиспетчер, РСП "Київцентраеро" ДП "Украерорух", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".
ОВО №198
- Рудик Сергій Ярославович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
- Цибко Євген Володимирович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
ОВО №199
- Заліщук Світлана Петрівна - народний депутат України, безпартійнa, самовисування.
- Нечитайло Валерій Миколайович - керівник, ТОВ "Юридична компанія "Центуріон", безпартійний, самовисування.
- Ничипоренко Валентин Миколайович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
ОВО №200
- Кошель Ірина Сергіївна - директор, ТОВ "ІРВІС УКРАЇНА", фізична особа – підприємець, безпартійнa, самовисування.
- Сінозацький Валентин Іванович - директор, ТОВ "Житлосервіс плюс", безпартійний, самовисування.
- Яценко Антон Володимирович - народний депутат України, безпартійний, судимість відсутня, самовисування.