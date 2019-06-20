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Список кандидатів в депутати на позачергових виборах в мажоритарних округах (оновлюється)

Вінницька область

ОВО №11 

  1. Кістіон Володимир Євсевійович - Віце-прем’єр-міністр України, самовисування.

ОВО №12

  1. Донець Віталій Григорович - директор, державна реабілітаційна установа "Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю "Промінь", самовисування.

ОВО №13

  1. Реп’ях Олександр Анатолійович - перший заступник директора, ТОВ "Санаторій Поділля", безпартійний, самовисування.
  2. Юрчишин Петро Васильович - народний депутат України, самовисування.

ОВО №14

  1. Дикий Микола Борисович - пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", самовисування.
  2. Лутковська Світлана Михайлівна - директор бібліотеки, Вінницький національний аграрний університет, безпартійнa, самовисування.
  3. Сімакова Наталя Михайлівна - помічник-консультант народного депутата України, безпартійнa, самовисування.

ОВО №16

  1. Вацак Геннадій Анатолійович - директор департаменту маркетингу, ТОВ "КОНДИТЕРСЬКИЙ ДІМ "ВАЦАК", безпартійний, самовисування.
  2. Клопотовський Віталій Павлович - слідчий, військова прокуратура Житомирського гарнізону Центрального регіону України, самовисування.
  3. Маринюк Сергій Іванович - директор, ТОВ "Конверго", безпартійний, самовисування.

ОВО №18

  1. Калетнік Григорій Миколайович - професор кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет, безпартійний, самовисування.
  2. Михайленко Петро Миколайович - генеральний директор, ТОВ "Брацлав 3-М", безпартійний, самовисування.

Волинська область

ОВО №19

  1. Гузь Ігор Володимирович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  2. Юнак Микола Петрович - голова, фермерське господарство "Західний Буг Юнака Сергія Петровича", безпартійний, самовисування.

ОВО №20

  1. Мартиняк Сергій Васильович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  2. Твердохліб Олена Олегівна - Княгининівський сільський голова, безпартійнa, самовисування.

ОВО №21

  1. Місірук Олег Миколайович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.

ОВО №22

  1. Палиця Ігор Петрович - голова, Волинська обласна рада, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", самовисування.
  2. Панасюк Вячеслав Віталійович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.

ОВО №23

  1. Бойко Тарас Григорович - директор, КП "Полтавське комунальне автотранспортне підприємство 1628", член Політичної партії "Рідне місто", самовисування.

Дніпропетровська область

ОВО №24

  1. Бутиріна Яна Борисівна - фізична особа – підприємець, член СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ. Висування - СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ.

ОВО №25

  1. Волков Віктор Пилипович - пенсіонер, безпартійний, самовисування.
  2. Краснов Загід Володимирович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
  3. Сердюк Роман Олександрович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.

ОВО №26

  1. Водолазький Олександр Миколайович - директор, комунальне підприємство "Комунгоспсервіс" Дніпропетровської обласної ради, безпартійний, самовисування.
  2. Корінний Олександр Дмитрович - директор, ТОВ "А.Р.Е.С.", безпартійний, самовисування.
  3. Кургузов Юліан Вікторович - директор, ТОВ "Торгівельно-промислова група "Вершина", безпартійний, самовисування.
  4. Макаренко Ігор Володимирович - регіональний менеджер, ТОВ "Конте Україна", безпартійний, самовисування.
  5. Сарвіра Андрій Ігорович - фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА". Висування - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА".
  6. Чередніченко Олег Євгенійович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.

ОВО №27

  1. Андрійченко Олексій Дмитрович - голова спостережної ради, ТОВ "Корпорація Укральянс", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", самовисування.
  2. Єфіменко Антон Олександрович - юрист, ТОВ "Промтехаудит", безпартійний, самовисування.
  3. Кравченко Артем Юрійович - студент, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, безпартійний, самовисування.
  4. Майденко Ігор Євгенович - завідувач приймально-діагностичного відділення, комунальний заклад "Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", самовисування.
  5. Окунинець Сергій Васильович - голова правління, ОСББ "Оберіг 27", безпартійний, самовисування.

ОВО №28

  1. Куліченко Іван Іванович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  2. Лампіка Тетяна Вікторівна - директор, ТОВ "Еко Центр Дніпро", безпартійнa, самовисування.

ОВО №29

  1. Джихур Сергій Вікторович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
  2. Широких Олександр Сергійович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.

ОВО №30

  1. Мороз Олег Миколайович - генеральний директор, ТОВ ЗТФ "МІКОМП", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОСНОВА", самовисування.

ОВО №31

  1. Івахно Анатолій Юрійович - заступник керівника, громадська організація "ІНША МЕТА", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", самовисування.
  2. Рзаєв Рамзі Абдулахад огли - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
  3. Чернов Дмитро Анатолійович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
  4. Якушевич Вадим Володимирович - директор, приватне підприємство "ІНТЕГРАЛ ПЛЮС", безпартійний, самовисування.

ОВО №32

  1. Ігнатенко Олена Ігорівна - кореспондент, ТОВ "Інформаційне агентство "Кривбас ОН-ЛАЙН", безпартійнa, самовисування.
  2. Левченко Вадим Сергійович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
  3. Милобог Юрій Валерійович - доцент кафедри зоології та методики навчання, Криворізький державний педагогічний університет, член політичної партії "Громадянська позиція", самовисування.

ОВО №33

  1. Бабенко Ольга Володимирівна - керівник проектів, Громадська організація "БАТЬКІВЩИНА-КРИВИЙ РІГ", безпартійнa, самовисування.
  2. Колесник Микола Юрійович - фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", самовисування.
  3. Колеснік Микола Юрійович -тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
  4. Садова Олена Вікторівна - тимчасово не працює, безпартійнa, самовисування.
  5. Самойленко-Тидір Вікторія Андріївна - завідувач Центру психологічної допомоги та соціальної адаптації, Криворізький економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана", безпартійнa, самовисування.
  6. Туровська Ірина Львівна - експерт з суспільно-політичних питань департаменту внутрішньої політики, Політична партія "Об'єднання "САМОПОМІЧ", фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

ОВО №34

  1. Ісаєв Олександр Борисович - головний спеціаліст відділу територіальної оборони, Дніпропетровський обласний військовий комісаріат, безпартійний, самовисування.
  2. Кришин Олег Юрійович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  3. Кукса Юрій Анатолійович - голова, фермерське господарство "Агро-Єдність", безпартійний, самовисування.
  4. Петренко Юрій Гаврилович - генеральний директор, ТОВ "ЦНТУ-М" "Центр Новітніх Технологій України - Монголії", безпартійний, самовисування.
  5. Чорний Олег Олександрович - охоронець, ТОВ "Дніпрокомінвест", безпартійний, самовисування.

ОВО №36

  1. Борисенко Олексій Володимирович - директор, ПП "Полюс-Віта", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", самовисування.
  2. Мартовицький Артур Володимирович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  3. Сторожук Сергій Миколайович - адвокат, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", самовисування.

ОВО №37

  1. Гава Сергій Миколайович - вчитель музики, Червоношахтарська середня загальноосвітня школа, безпартійний, самовисування.
  2. Грижук Валентин Васильович - керівник проекту, Громадський рух "СЛУГА НАРОДУ", безпартійний, самовисування.
  3. Доценко Людмила Степанівна - фізична особа – підприємець, безпартійнa, самовисування.
  4. Карапиш Юлія Миколаївна - головний спеціаліст управління фінансів та бухгалтерської звітності, департамент розвитку інфраструктури міста виконавчого комітету Криворізької міської ради Дніпропетровської області, безпартійнa, самовисування.
  5. Кравченко Антон Володимирович - керівник проекту, Громадська організація "Громадський рух "СЛУГА НАРОДУ", безпартійний, самовисування.
  6. Приходько Павло Олександрович - керівник проекту, ПП "ЗЕ! СЛУГА НАРОДА", безпартійний, самовисування.
  7. Рябовол Олександр Олександрович - керівник проекту, Громадська організація "СЛУГА ДЛЯ НАРОДУ", безпартійний, самовисування.
  8. Товкун Альона Вікторівна - адвокат, керівник, приватне підприємство "ЗЕ! СЛУГА НАРОДА", безпартійнa, самовисування.
  9. Шпенов Дмитро Юрійович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.

ОВО №38

  1. Гайворонський Анатолій Іванович - голова, фермерське господарство "Гайворонський А.І.", член Політичної партії "РУХ НОВИХ СИЛ МИХАЙЛА СААКАШВІЛІ", самовисування.
  2. Дядик Олег Олегович - керівник проектів, Громадська організація "Громадський рух "СЛУГА НАРОДУ", безпартійний, самовисування.
  3. Жадан Іван Олегович - директор, Новомосковський міський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", член Політичної Партії "ГОЛОС", самовисування.
  4. Камишев Сергій Володимирович - начальник відділу безпеки, ТОВ "Дніпровський хлібокомбінат № 11", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", самовисування.
  5. Костюк Андрій Васильович - радник директора, ТОВ "Агрофірма "Родина", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", самовисування.
  6. Кузнєцов Василь Віталійович - директор, ТОВ "Агроволодар", член Аграрної партії України, самовисування.
  7. Кукура Юрій Сергійович - начальник охорони, ТОВ "Дніпровський хлібокомбінат № 11", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СИЛА І ЧЕСТЬ", самовисування.
  8. Нестеренко Вадим Миколайович - головний інструктор з основної діяльності, Громадська організація ССК "Стархантер", безпартійний, самовисування.

ОВО №39

  1. Бордюг Костянтин Дмитрович - генеральний директор, КП "Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання "Фтизіатрія" Дніпропетровської обласної ради", безпартійний, самовисування.
  2. Гаврилов Микола Васильович - заступник Новопавлівського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, виконавчий комітет Новопавлівської сільської ради, безпартійний, самовисування.
  3. Зигало Іван Вікторович - директор, ТОВ "ЗИГА І СИНИ", безпартійний, самовисування.
  4. Хорішко Володимир Дмитрович - Зайцівський сільський голова Синельниківського району Дніпропетровської області, безпартійний, самовисування.

ОВО №40

  1. Кисіль Сергій Васильович - голова, ФГ "Аврора Плюс", безпартійний, самовисування.
  2. Кужман Олег Миколайович - перший заступник голови, Дніпропетровська обласна державна адміністрація, безпартійний, самовисування.

Донецька область

ОВО №45

  1. Бичков Олег Євгенович - юрист, ПАТ "АВДІЇВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД", безпартійний, самовисування.
  2. Бордунов Едуард Вікторович - заступник директора, ПП "Юридична фірма "ФОКС", безпартійний, самовисування.
  3. Сбєжнєв Тимур Олександрович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.

ОВО №46

  1. Бугайов Сергій Вікторович - директор, регіональна філія "Донецька залізниця" ПАТ "Українська залізниця", безпартійний, самовисування.
  2. Шинкаренко Олександр Григорович - пенсіонер, безпартійний, самовисування.

ОВО №47

  1. Недава Олег Анатолійович - народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", самовисування.

ОВО №48

  1. Єфімов Максим Вікторович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  2. Єфімов Максим Олександрович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
  3. Зубов Валентин Сергійович - пенсіонер, член Політичної партії "Народно-трудовий союз України", самовисування.
  4. Кумачов Олександр Сергійович - інспектор деканату факультету інтернатури та післядипломної освіти, Донецький національний медичний університет, безпартійний, самовисування.
  5. Лазаренко Катерина Олександрівна - головний бухгалтер, комунальна організація "Краматорський міський фонд підтримки підприємництва", безпартійнa, самовисування.
  6. Масалітін Сергій Миколайович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
  7. Нікітін Микита Дмитрович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
  8. Ошурко Денис Вікторович - секретар, Краматорська міська рада Донецької області, безпартійний, самовисування.
  9. Скляров Дмитро Володимирович - провідний юрисконсульт, ТОВ "Краматорськтеплоенерго", безпартійний, самовисування.
  10. Сокол Максим Євгенович - менеджер зі збуту, ТОВ "МК-сервіс", безпартійний, самовисування.
  11. Соломко Валерій Іванович - пенсіонер, безпартійний, самовисування.
  12. Тонкошкур Єгор Едуардович - інженер-електронік III категорії, ПрАТ "Краматорський завод важкого верстатобудування", безпартійний, самовисування.
  13. Харченко Віктор Володимирович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
  14. Щербачук Яна Іванівна - заступник начальника юридичного відділу, ПрАТ "Веско", безпартійнa, самовисування.

ОВО №50

  1. Аксьонов Андрій Анатолійович - Добропільський міський голова, безпартійний, самовисування.
  2. Дашковець Нелля Брониславівна - викладач, Донбаська національна академія будівництва і архітектури, безпартійнa, самовисування.

ОВО №51

  1. Весьолкін Володимир Юрійович - керівник, Військово-цивільна адміністрація селища Зайцеве Бахмутського району Донецької області, безпартійний, самовисування.
  2. Ковальов Олександр Іванович - пенсіонер, безпартійний, самовисування.
  3. Назимко Катерина Сергіївна - заступник директора, ТОВ "Прове Груп", безпартійнa, самовисування.
  4. Олійник Андрій Юрійович - директор, ТОВ "БКГ "Базис", безпартійний, самовисування.
  5. Чанов Дмитро Геннадійович - керівник складу, ТОВ "ІКТ ПЛАСТИК", безпартійний, самовисування.

ОВО №52

  1. Аксакова Юлія Сергіївна - директор з правових питань, ПрАТ "Кудрюмівський завод кислототривких виробів", безпартійнa, самовисування.
  2. Ленко Микола Миколайович - Новгородський селищний голова міста Торецьк Донецької області, безпартійний, самовисування.
  3. Пахомов Євген Анатолійович - головний інженер, ТОВ "Євромінерал", безпартійний, самовисування.
  4. Приходько Юрій Миколайович - пенсіонер, безпартійний, самовисування.
  5. Рибак Ігор Анатолійович - голова правління, ПрАТ "Торецький хлібокомбінат", безпартійний, самовисування.
  6. Третьяков Сергій Володимирович - президент, федерація легкої атлетики Донецької області, безпартійний, самовисування.
  7. Тритяченко Олег Климентійович - керуючий з питань комерційної діяльності та управління, ТОВ "Кислотоупор ЛТД", безпартійний, самовисування.

ОВО №57

  1. Куршев Андрій Юрійович - директор, ТОВ "Спецтрейдинг", безпартійний, самовисування.
  2. Трібушкін Євген Дмитрович - пенсіонер, безпартійний, самовисування.

ОВО №59

  1. Єфіменко Федір Євгенович - заступник генерального директора, ТОВ "Міжнародна транспортно-експедиторська компанія "ІнтерТрансСервіс", безпартійний, самовисування.
  2. Кирилов Сергій Дмитрович - голова, Великоновосілківська районна рада Донецької області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", самовисування.
  3. Сажко Сергій Миколайович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  4. Суков Руслан Михайлович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
  5. Фоменко Володимир Олександрович - директор, КП "Тепломережа" Вугледарської міської ради", безпартійний, самовисування.

ОВО №60

  1. Весьолкіна Аліса Олексіївна - тимчасово не працює, безпартійнa, самовисування.
  2. Іванова-Ємельяненко Наталія Григоріївна - пенсіонерка, безпартійнa, самовисування.
  3. Рогаченко Богдан Сергійович - заступник генерального директора з розвитку, ПрАТ "ЕКОПРОД", член Аграрної партії України, самовисування.
  4. Щербань Руслан Євгенійович - голова Спостережної ради, ПАТ АКБ "КАПІТАЛ", безпартійний, самовисування.

ОВО №62

  1. Грамотенко Олег Олександрович - генеральний директор, ТОВ "Тесла Енерго", безпартійний, самовисування.
  2. Недільський Володимир Володимирович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
  3. Пешко Анатолій Володимирович - президент, ТОВ "Надбужжя плюс", безпартійний, самовисування.
  4. Розенблат Борислав Соломонович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.

ОВО №63

  1. Вишньов Віктор Михайлович - генеральний директор, ДП "СЕТАМ", безпартійний, самовисування.
  2. Романський Ігор Васильович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
  3. Сємьонов Віталій В’ячеславович - директор, ТОВ "ТРИ ДЖИ СТАРТ", безпартійний, самовисування.

ОВО №64

  1. Арешонков Володимир Юрійович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  2. Лазаренко Анатолій Іванович - консультант із суспільно-політичних питань, Житомирська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА", самовисування.
  3. Пашинський Сергій Володимирович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  4. Шуляренко Олександр Володимирович - директор, ТОВ "ВКП "Інтертрансстрой", безпартійний, самовисування.

ОВО №65

  1. Гонгальський Олександр Миколайович - спортсмен-інструктор штатної збірної команди України з шашок серед спортсменів-інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, Укрцентр "Інваспорт", безпартійний, самовисування.
  2. Мельник Віктор Сергійович - директор, ДП "Городницьке лісове господарство", безпартійний, самовисування.

ОВО №66

  1. Данілов Олексій Миколайович - менеджер зі збуту, ТОВ "Дорідан", безпартійний, самовисування.
  2. Журавський Віталій Станіславович - головний науковий співробітник, Інститут законодавства Верховної Ради України, безпартійний, самовисування.
  3. Павленко Анатолій Анатолійович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
  4. Петренко Віталій Іванович - юрист, ПП "Енерголісбуд-2008", безпартійний, самовисування.
  5. Ходаковський Богдан Васильович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
  6. Ющенко Валентин Іванович - голова правління, АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЖИТОМИРГАЗ", безпартійний, самовисування.

ОВО №67

  1. Развадовський Віктор Йосипович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.

Закарпатська область

ОВО №68

  1. Борто Йосип Йосипович - перший заступник голови, Закарпатська обласна рада, член "КМКС" Партії угорців України, самовисування.
  2. Горват Роберт Іванович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  3. Данацко Іван Іванович - тимчасово не працює, член Політичної партії "СПІЛЬНА ДІЯ", самовисування.
  4. Кайнц Діана Іванівна - доцент кафедри міського будівництва та господарства, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", безпартійнa, самовисування.
  5. Фединець Михайло Ілліч - тимчасово не працює, член політичної партії Єдиний Центр, суб’єкт висування – політична партія Єдиний Центр.

ОВО №69

  1. Балога Віктор Іванович - народний депутат України, член політичної партії Єдиний Центр, суб’єкт висування – політична партія Єдиний Центр.
  2. Гулачі Гейза Людвигович - директор, благодійний фонд "КМКС", член "КМКС" Партії угорців України, самовисування.
  3. Туріс Інгрід Юріївна - доцент кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов, Мукачівський державний університет, безпартійнa, самовисування.

ОВО №70

  1. Балога Іван Іванович - народний депутат України, член політичної партії Єдиний Центр, суб’єкт висування – політична партія Єдиний Центр.
  2. Павлов Павло Павлович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
  3. Соломко Олександр Олексійович - фізична особа – підприємець, член Української партії "Зелена планета", самовисування.

ОВО №72

  1. Йовдій Василь Михайлович - директор, ТОВ "Сімекс Плюс УА", член політичної партії Єдиний Центр, суб’єкт висування – політична партія Єдиний Центр.
  2. Петьовка Василь Васильович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  3. Пономаренко Йосип Васильович - начальник служби з охорони та безпеки, ТОВ "Виробничо-комерційна фірма Дрогобицький завод автомобільних кранів", безпартійний, самовисування.
  4. Савула Іван Іванович - старший юрисконсульт, АТ КБ "ПРИВАТБАНК", безпартійний, самовисування.
  5. Савчук Ігор Васильович - директор, ТОВ "Рахів-аудит", безпартійний, самовисування.
  6. Хома Степан Іштванович - помічник-консультант народного депутата України, безпартійний, самовисування.

ОВО №73

  1. Балога Павло Іванович - народний депутат України, член політичної партії Єдиний Центр, суб’єкт висування – політична партія Єдиний Центр.
  2. Брензович Василь Іванович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
  3. Брензович Василь Іванович - народний депутат України, член "КМКС" Партії угорців України, самовисування.
  4. Поляк Владіслав Миколайович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.

Запорізька область

ОВО №74

  1. Матюшкін Олексій Юрійович - директор, ПП "ВКФ "Еліт-дізайн", безпартійний, самовисування.

ОВО №75

  1. Сірий Дмитро Вікторович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.

ОВО №76

  1. Гашенко Людмила Дмитрівна - директор, Запорізька суспільно-гуманітарна гімназія №27, безпартійнa, самовисування.
  2. Корольов Олег Миколайович - експерт із суспільно-політичних питань, Політична партія "Об'єднання "САМОПОМІЧ", фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".
  3. Лебідь Олександр Миколайович - тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА", суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА".
  4. Прасол Михайло Вікторович - заступник директора, ТОВ "Міжнародна юридична фірма "Ярослав Гришин та партнери", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", самовисування.

ОВО №77

  1. Богуслаєв Вячеслав Олександрович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.

ОВО №78

  1. Щуклін Юрій Миколайович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.

ОВО №80

  1. Балицький Євген Віталійович - народний депутат України, член Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", самовисування.
  2. Кусаєв Фелікс Аркадійович - директор, ТОВ "Метпромсервіс", безпартійний, самовисування.
  3. Мінько Сергій Анатолійович - Мелітопольський міський голова Запорізької області, безпартійний, самовисування.

ОВО №82

  1. Васюк Анатолій Григорович - голова, Запорізька районна державна адміністрація Запорізької області, безпартійний, самовисування.
  2. Кривохатько Вадим Вікторович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.

Івано-Франківська область

ОВО № 83

  1. Гарасимко Іван Михайлович - заступник директора, ТОВ "Західні Енерго Технології", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".
  2. Савчук Оксана Василівна - секретар, Івано-Франківська міська рада, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".
  3. Шевченко Олександр Леонідович - народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", самовисування.

ОВО №84

  1. Вірастюк Роман Ярославович - директор департаменту олімпійського спорту, Міністерство молоді та спорту України, безпартійний, самовисування.
  2. Куйбіда Віталій Євстафійович - лікар-нейрохірург відділення політравми, Київська міська лікарня № 17, безпартійний, самовисування.
  3. Сворак Степан Дмитрович - Тисменицький міський голова, безпартійний, самовисування.
  4. Станіславський Богдан Миколайович - директор, ТОВ "Станіславський", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

ОВО №85

  1. Гресько Михайло Романович - директор, ТОВ "ГРЕСЬКО", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", самовисування.

ОВО №86

  1. Виноградник Тарас Теофілович - директор, ТОВ "Арсенал Сіті", член Політичної партії "Народний Рух України", суб’єкт висування – Політична партія "Народний Рух України".
  2. Данилів Іван Іванович - голова, Долинська районна рада Івано-Франківської області, безпартійний, самовисування.
  3. Покришка Іван Дмитрович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.

ОВО №87

  1. Голинський Андрій Миколайович - фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДА І ЗАКОН", суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДА І ЗАКОН".
  2. Никорович Святослав Ігорович - викладач, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

ОВО №88

  1. Калин Роман Ярославович - генеральний директор, ПП фірма "Вотум", безпартійний, самовисування.
  2. Крутчак Василь Васильович - тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРАВО-КОНСЕРВАТИВНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ "ПІВНІЧНИЙ ШЛЯХ", самовисування.
  3. Токарчук Олег Володимирович - головний лікар, Коломийська дитяча лікарня КНП "Коломийська ЦРЛ" Коломийської районної ради, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

ОВО №89

  1. Бойчук Степан Олексійович - керівник, ТОВ "Арт Хауз Дрім", самовисування.
  2. Зузяк Володимир Олександрович - завідувач сектору з питань мобілізаційної, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату, Косівська районна державна адміністрація Івано-Франківської області, безпартійний, самовисування.

Київська область

ОВО №90

  1. Бабенко Микола Вікторович - директор, ТОВ "Центр залучення інвестицій "БЦ Інвест", безпартійний, суб’єкт висування – Політична Партія "Біла Церква разом".
  2. Бут Юрій Олександрович - фізична особа – підприємець, безпартійний, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СПРАВЖНІ ДІЇ".
  3. Кошель Вадим Олегович - секретар, Білоцерківська міська рада Київської області, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

ОВО №91

  1. Бельмега Роман Михайлович - безробітний, безпартійний, самовисування.
  2. Гайдамака Любомир Анатолійович - фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Громадянський рух "Спільна Справа", самовисування.
  3. Нетяжук Михайло Володимирович - Фастівський міський голова, безпартійний, самовисування.
  4. Сольвар Руслан Миколайович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  5. Спіженко Олег Орестович - президент, адвокатське об’єднання "МІЖНАРОДНА РАДА АДВОКАТІВ", безпартійний, суб’єкт висування – політична партія "Громадянська позиція".
  6. Тимофієв Володимир Опанасович - голова, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив "Джерело", безпартійний, самовисування.

ОВО №92

  1. Гудзенко Віталій Іванович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  2. Гудзенко Віталій Михайлович - кореспондент, ПП "Редакція районної газети "Вісник Сквирщини", безпартійний, самовисування.
  3. Ференець Олександр Борисович - голова, Благодійна організація "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФОРТЕЦЯ", безпартійний, самовисування.
  4. Ференець Олександр Володимирович - інженер, КНП КДЦД Дніпровського району міста Києва, безпартійний, самовисування.

ОВО №93

  1. Дишлевий Олег Григорович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
  2. Жукотанський Олександр Васильович - голова правління, ПрАТ "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів", безпартійний, самовисування.
  3. Керусенко Олександр В’ячеславович - менеджер зі збуту, ФОП Тохташ В.А., безпартійний, самовисування.
  4. Коломієць Олександр Вікторович - фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", самовисування.
  5. Туній Ольга Григорівна - начальник управління організаційного забезпечення, зв'язків з громадськістю, ЗМІ та інформатизації, Державна архітектурно-будівельна інспекція України, безпартійнa, самовисування.
  6. Шкарівський Вадим Анатолійович - директор, ТОВ "Детекстар", безпартійний, самовисування.

ОВО №94

  1. Бугаков Ярослав Сергійович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
  2. Дейнека Олег Володимирович - директор, інформаційне агентство "Новини України", безпартійний, самовисування.
  3. Дубинський Вадим Володимирович - керівник підрозділу, "ПП "Слуга народу", безпартійний, самовисування.
  4. Дубинський Максим Миколайович - керівник проекту, "ПП "Слуга народу", безпартійний, самовисування.
  5. Лірник Гліб Андрійович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
  6. Новосельцев Жан Вадимович - комунікаційний директор, громадська організація "СЛУГА НАРОДУ", безпартійний, самовисування.
  7. Олкова-Михницька Агнеса Вячеславівна - начальник відділу забезпечення діяльності президії та організаційної роботи, Національна академія державного управління при Президентові України, безпартійнa, самовисування.

ОВО №95

  1. Азаров Олександр Ігорович - старший викладач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, безпартійний, самовисування.
  2. Горобець Дмитро Іванович - віце-президент, Благодійна організація "Благодійний фонд "СЛУГА НАРОДУ", безпартійний, самовисування.
  3. Карплюк Володимир Андрійович - голова, Політична партія "Нові обличчя", член Політичної партії "Нові обличчя", самовисування.
  4. Кириченко Олександр Васильович - фізична особа – підприємець, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".
  5. Ляшенко Микола Миколайович - виконувач обов’язків генерального директора, державне підприємство "Інноваційні-інжинірингові технології", безпартійний, самовисування.
  6. Смірнова Марина Михайлівна - начальник, структурний підрозділ Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області, безпартійнa, самовисування

ОВО №96

  1. Горельцев Андрій Володимирович - Перший заступник Голови Правління, Страхова компанія "БРОКБІЗНЕС", безпартійний, самовисування.
  2. Олексюк Василь Павлович - секретар, Бучанська міська рада, безпартійний, самовисування.

ОВО №97

  1. Здоровець Олексій Михайлович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
  2. Порядін Олександр Сергійович - генеральний директор, КП КОР фірма "ОБРІЙ", безпартійний, самовисування.

ОВО №98

  1. Міщенко Сергій Григорович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.

Кіровоградська область

ОВО №99

  1. Горбунов Олександр Володимирович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  2. Рудненко Олександр Миколайович - начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління, Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області, безпартійний, самовисування.

ОВО №100

  1. Березкін Станіслав Семенович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  2. Духно Володимир Миколайович - начальник управління захисту економіки в Кіровоградській області, Департамент захисту економіки Національної поліції України, безпартійний, самовисування.
  3. Лучков Євгеній Петрович - заступник директора, ТОВ "Агрокомтрейд-Альянс", безпартійний, самовисування.

ОВО №101

  1. Жовноватюк Олексій Миколайович - адвокат, безпартійний, самовисування.
  2. Коверзнєва Катерина Вікторівна - тимчасово не працює, безпартійнa, самовисування.
  3. Меленевський Дмитро Едуардович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
  4. Поляков Максим Анатолійович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  5. Товкіс Олексій Леонідович - спеціаліст з розвитку бізнесу, ТОВ "ЕФ ЕС Маккензі-Україна", безпартійний, самовисування.
  6. Флоря Андрій Володимирович - голова, селянсько-фермерське господарство "Флоря Андрій Володимирович", безпартійний, самовисування.
  7. Шевчук Артем Сергійович - директор, ТОВ "Грабівський вапняк", безпартійний, самовисування.
  8. Яровий Олександр Володимирович - помічник начальника Головного управління з питань взаємодії з органами державної влади, ГУ ДСНС України в Одеській області, безпартійний, самовисування.

ОВО №102

  1. Волохов Олексій Сергійович - адвокат, адвокатське об’єднання "Ес Ел Ей", безпартійний, самовисування.
  2. Зінченко Сергій Володимирович - пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", самовисування.
  3. Чорний Олег Олександрович - заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи, 57 окрема мотопіхотна бригада Збройних Сил України, безпартійний, самовисування.

ОВО №103

  1. Поворознюк Олександр Григорович - генеральний директор, ТОВ "Агрофірма П’ятихатська", безпартійний, самовисування.
  2. Федосов Олександр Володимирович - директор, ТОВ "ТЕХ МАШ-СЕРВІС", член Політичної партії "Ліва опозиція", самовисування.

Луганська область

ОВО №105

  1. Аністратенко Олександр Григорович - адвокат, безпартійний, самовисування.
  2. Галасюк Богдален Богданович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
  3. Жувакін Віктор Олександрович - директор, ТОВ "ЛУГАНСЬКБУТАНГАЗ", безпартійний, самовисування.
  4. Кравченко Владислав Володимирович - директор, ТОВ "Правова Гільдія", безпартійний, самовисування.
  5. Кримовська Анна Петрівна - тимчасово не працює, безпартійнa, самовисування.
  6. Татарка Сергій Миколайович - Побєдівський сільський голова Новоайдарського району Луганської області, безпартійний, самовисування.
  7. Шевцов Олексій Вікторович - директор, КП "Жилбудсервіс", безпартійний, самовисування.

ОВО №106

  1. Бережной Олександр Анатолійович - старший оперуповноважений в особливо важливих справах відділу протидії корупції, Управління захисту економіки в Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, безпартійний, самовисування.
  2. Москаль Геннадій Геннадійович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
  3. Фурман Юрій Анатолійович - радник голови, благодійна організація "Фонд Сергія Шахова", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", самовисування.

ОВО №107

  1. Сухов Олександр Сергійович - радник голови, благодійна організація "Фонд Сергія Шахова", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", самовисування.

ОВО № 112

  1. Бушко Наталія Михайлівна - керівник фінансово-економічного департаменту, ТОВ "ФІНСЕРВІС БІЗНЕС", безпартійнa, самовисування.
  2. Вельможний Сергій Анатолійович - радник голови, благодійна організація "Фонд Сергія Шахова", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", самовисування.
  3. Мельник Віктор Іванович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.

ОВО № 113

  1. Воловенко Олександра Володимирівна - бортпровідник, ПрАТ "Міжнародні авіалінії України", безпартійнa, самовисування.
  2. Живага Микола Олександрович - директор, СТОВ "АГРОДВІР", безпартійний, самовисування.
  3. Красюк Володимир Федорович - директор, ТОВ "СВІТ-ІГРАШОК УКРАЇНА", безпартійний, самовисування.
  4. Курило Віталій Семенович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  5. Рибалко Євген Вікторович - Сватівський міський голова, безпартійний, самовисування.

ОВО №114

  1. Василець Олеся Олександрівна - помічник-консультант народного депутата України, безпартійнa, самовисування.
  2. Домащенко Тетяна Вікторівна - завідувач, КУ "Районний методичний кабінет працівників освіти Станично-Луганського району", безпартійнa, самовисування.
  3. Падєєв Станіслав Володимирович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
  4. Хижняк Ілля Андрійович - директор філіалу, компанія "Маріо Сервіс", безпартійний, самовисування.
  5. Шахов Сергій Володимирович - народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", самовисування.

Львівська область

ОВО №115

  1. Квурт Володимир Леонідович - Винниківський міський голова міста Львова, безпартійний, самовисування.
  2. Михальчишин Юрій Адріянович - офіцер групи комплектування окремого загону спеціального призначення "Азов", в/ч 3057 Національної гвардії України, безпартійний, самовисування.
  3. Москаленко Андрій Олександрович - заступник міського голови з питань розвитку, виконавчий комітет Львівської міської ради, безпартійний, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

ОВО №116

  1. Доманський Володимир Володимирович - Брюховицький селищний голова, безпартійний, самовисування.
  2. Зінкевич Ігор Володимирович - інженер-програміст, УОАЗОР ГУНП у Львівській області, безпартійний, самовисування.
  3. Подоляк Ірина Ігорівна - народний депутат України, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

ОВО №117

  1. Стецьків Тарас Степанович - директор програм, Львівське регіональне об'єднання "Нова хвиля", безпартійний, суб’єкт висування – політична партія "Громадянська позиція".
  2. Юринець Оксана Василівна - народний депутат України, безпартійнa, самовисування.

ОВО №118

  1. Дубневич Богдан Васильович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  2. Косик Орест Володимирович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
  3. Юськевич Ірина Ігорівна - фізична особа – підприємець, безпартійнa, самовисування.

ОВО №119

  1. Тіщенко Олександр Володимирович - військовий комісар, Львівський обласний військовий комісаріат, безпартійний, самовисування.

ОВО №120

  1. Гірняк Володимир Олегович - заступник голови, Львівська обласна рада, член політичної партії "Громадянська позиція", суб’єкт висування – політична партія "Громадянська позиція".
  2. Дубневич Ярослав Васильович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.

ОВО №121

  1. Алєксєєв Михайло Васильович - головний бухгалтер, ТОВ "Вілком", член Політичної партії "ПРАВИЙ СЕКТОР", суб’єкт висування – Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР".
  2. Жолобович Назар Вікторович - провідний спеціаліст відділу молодіжної політики департаменту внутрішньої та інформаційної політики, Львівська обласна державна адміністрація, безпартійний, самовисування.
  3. Малихін Павло Володимирович - керівник, Військово-цивільна адміністрація міста Авдіївка Донецької області, безпартійний, самовисування.
  4. Матківський Богдан Миронович - народний депутат України, безпартійний, суб’єкт висування – політична партія "Громадянська позиція".

ОВО №122

  1. Гнатуш Андрій Романович - директор, ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ", безпартійний, самовисування.
  2. Демчина Роман Іванович - директор, ПП "Рома", фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
  3. Онисько Роман Михайлович - директор, ТОВ "Будінвест траст", безпартійний, самовисування.
  4. Ушарук Сергій Миколайович - директор, ПП "Галичбудсервіс", безпартійний, самовисування.

ОВО №123

  1. Батенко Тарас Іванович - народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", самовисування.

ОВО №124

  1. Мусій Олег Степанович - народний депутат України, безпартійний, суб’єкт висування – політична партія "Громадянська позиція".

ОВО №125

  1. Курій Василь Васильович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
  2. Лопушанський Андрій Ярославович - народний депутат України, член політичної партії Конгрес Українських Націоналістів, самовисування.

ОВО №126

  1. Канівець Олег Леонідович - голова, Благодійний фонд "Добре серце", член політичної партії "Громадянська позиція", суб’єкт висування – політична партія "Громадянська позиція".
  2. Кіт Андрій Богданович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.

Миколаївська область

ОВО №127

  1. Білов Гордій Олександрович - доцент кафедри менеджменту та фінансів, ПВНЗ "Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика", безпартійний, самовисування.
  2. Козир Борис Юрійович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.

ОВО №128

  1. Ільюк Артем Олександрович - народний депутат України, член Партії "Відродження", самовисування.

ОВО №129

  1. Жело Денис Вікторович - юрист, Морський інститут післядипломної освіти ім. Ф.Ф. Ушакова, директор, ТОВ "ЮГ ЕКО АГРОПРОДУКТ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ", самовисування.
  2. Миколайчик Сергій Володимирович - директор, Миколаївська філія ТОВ "Судова Незалежна Експертиза України", безпартійний, самовисування.
  3. Таранова Світлана Володимирівна - тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА", суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА".

ОВО №130

  1. Вадатурський Андрій Олексійович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.

ОВО №131

  1. Вишняк Сергій Володимирович - генеральний директор, ТОВ "Корисні напої", безпартійний, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".
  2. Гасюк Анатолій Петрович - директор, ТОВ "Гарант Агро", член Аграрної партії України, самовисування.
  3. Григорян Ерік Юрійович - юрист, ПП "Агроном-2005", безпартійний, самовисування.
  4. Лавренов Данило Андрійович - заступник директора з комунікацій – директор департаменту комунікацій, ДП "НАЕК "Енергоатом", безпартійний, самовисування.
  5. Невеселий Владислав Валерійович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.

ОВО №132

  1. Волошин Сергій Сергійович - тимчасово не працює, член Політичної партії "ПРАВИЙ СЕКТОР", суб’єкт висування – Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР".
  2. Гапонов Віталій Олегович - директор, ТОВ "АгроДистрибуція", безпартійний, самовисування.
  3. Підберезняк Вадим Іванович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.

Одеська область

ОВО №133

  1. Беженар Вячеслав Миколайович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
  2. Берендєєв Іван Вікторович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
  3. Демідов Сергій Михайлович - радник генерального директора, німецька компанія "ІГБ Індустрі Ганделс-Унд Бетайлігунгсгезельшафт Мбг", безпартійний, самовисування.

ОВО №134

  1. Адзеленко Олександр Васильович - пенсіонер, безпартійний, самовисування.
  2. Вайвала Володимир Володимирович - інженер з охорони праці, ТОВ "Інфрабуд", безпартійний, самовисування.
  3. Іванкевич Анатолій Валерійович - директор, ТОВ "АГЕНТСТВО ЄВРОБАЛК", викладач, ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ ДІМ – ОДЕСА", самовисування.
  4. Марухняк Мар’яна Богданівна - представник по Львівській області, громадська організація "Комісія захисту незаконно обвинувачених", безпартійнa,самовисування.
  5. Чекіта Геннадій Леонідович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  6. Шутова Марина Аркадіївна - завідувач матеріальним складом, ДП "Готель "Україна", безпартійнa, самовисування.

ОВО №135

  1. Берендєєв Ігор Вікторович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
  2. Варламов Сергій Сергійович - провідний фахівець юридичного відділу, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", самовисування.
  3. Любчик Костянтин Андрійович - старший лаборант, підготовче відділення НУ "ОЮА", безпартійний, самовисування.
  4. Мазур Анатолій Іванович - директор, ПП "Лехлер Імпекс", безпартійний, суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА".
  5. Серединко Ігор Анатолійович - студент, Одеський медичний інститут Міжнародного гуманітарного університету, безпартійний, самовисування.

ОВО №136

  1. Голубов Дмитро Іванович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  2. Терешонков Віталій Володимирович - головний програміст лазерного ЧПУ, ПП "Мастер-1", безпартійний, самовисування.

ОВО №137

  1. Гончаренко Олександр Васильович - водій, Подільська станція швидкої медичної допомоги КУ "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини", безпартійний, самовисування.
  2. Гончаренко Сергій Олександрович - директор, ТОВ "УКРБУДІНВЕСТ КОМПАНІ", безпартійний, самовисування.
  3. Джум Сергій Іванович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
  4. Довженко Олексій Юрійович - директор, ТОВ "ПРАВОВИЙ СЕРВІС "ВІРНІ РІШЕННЯ", безпартійний, самовисування.
  5. Клімов Леонід Михайлович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  6. Маланін Олександр Юрійович - заступник голови, Благодійний фонд "Слуга народу", безпартійний, самовисування.
  7. Новіков Артем Олександрович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
  8. Рекічанська Наталія Миколаївна - тимчасово не працює, безпартійнa, самовисування.
  9. Устінова Олена Сергіївна - менеджер, ТОВ "ТРАНСКОМП ПЛЮС", безпартійнa, самовисування.

ОВО №138

  1. Фурсін Іван Геннадійович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  2. Фурсін Іван Геннадійович - тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Одесі, самовисування.

ОВО №139

  1. Муравський Микола Миколайович - комірник автотранспортного цеху, АТ "ОПЗ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ", самовисування.
  2. Пресман Олександр Семенович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.

ОВО №140

  1. Білюк Сергій Олександрович - директор, ТОВ "Дондеревина", безпартійний, самовисування.
  2. Печерський Михайло Юрійович - директор, Спільне українсько-німецьке підприємство "Та.Ма.Ка.Со", безпартійний, самовисування.
  3. Червачов Сергій Миколайович - фізична особа - підприємець, член Молодіжної партії України, самовисування.

ОВО №141

  1. Антов Трифон Данилович - заступник начальника контрольно-ревізійного забезпечення, комунальне підприємство "Одесміськелектротранс", безпартійний, самовисування.
  2. Барвіненко Віталій Дмитрович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.

ОВО №142

  1. Карташев Денис Володимирович - директор, БФ "Південний-берег", безпартійний, самовисування.

ОВО №143

  1. Урбанський Анатолій Ігорович - Одеська обласна рада, безпартійний, самовисування.

Полтавська область

ОВО №144

  1. Каплін Сергій Миколайович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  2. Мамай Олександр Федорович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
  3. Пєтушков Андрій Олексійович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
  4. Стасенко Володимир Миколайович - голова, громадська організація "Об’єднання пенсіонерів і ветеранів газовонафтового комплексу Полтавщини", професор кафедри нафтогазової інженерії та технологій, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, безпартійний, самовисування.
  5. Чередніченко Сергій Іванович - голова, СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ, член СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, суб’єкт висування – СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ.

ОВО №145

  1. Бублик Юрій Васильович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  2. Разнов Володимир Олександрович - агроном, ПП "З-Агро", безпартійний, самовисування.

ОВО №146

  1. Алексієнко Тетяна Валентинівна - директор, приватне підприємство "СЛУГА-НАРОДА", безпартійнa, самовисування.
  2. Гамза Сергій Іванович - директор, приватне підприємство "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК!", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", самовисування.
  3. Гордєєва Валентина Яківна - пенсіонерка, безпартійнa, самовисування.
  4. Дедюрін Віталій Миколайович - директор, приватне підприємство "СЛУГА НАРОДА", безпартійний, самовисування.
  5. Дроздова Ірина Вікторівна - директор, приватне підприємство "ЗЕ! СЛУГА НАРОДУ!", безпартійнa, самовисування.
  6. Красовський Костянтин Валентинович - фінансовий директор, ПАТ "Кременчуцький завод комунального устаткування", безпартійний, самовисування.
  7. Кузьмін Кирило Володимирович - директор, приватне підприємство "СЛУГА НАРОДА!", безпартійний, самовисування.
  8. Мазур Сергій Володимирович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
  9. Музика Геннадій Миколайович - заступник генерального директора – директор з розвитку та стратегічного планування, ПрАТ "АвтоКрАЗ", безпартійний, самовисування.
  10. Савченко Олег Віталійович - директор, приватне підприємство "ГОЛОС!", безпартійний, самовисування.
  11. Чадюк Ігор Володимирович - тимчасово не працює, член Політичної партії "ПРАВИЙ СЕКТОР", суб’єкт висування – Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР".
  12. Шаповалов Юрій Анатолійович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.

ОВО №147

  1. Костенко Віктор Віталійович - заступник директора, КП "Щит Миргородщини", безпартійний, самовисування.
  2. Нелюба Анатолій Миколайович - професор, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, безпартійний, самовисування.

ОВО №148

  1. Костіна Надія Анатоліївна - фізична особа – підприємець, безпартійнa, самовисування.
  2. Лінчевський Ігор Вячеславович - комерційний директор, ТОВ "УКР БАТ ЛТД", безпартійний, самовисування.
  3. Ступка Віктор Олексійович - фізична особа – підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", самовисування.

ОВО №149

  1. Дуленко Андрій Григорович - арбітражний керуючий, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШІ", самовисування.
  2. Макар Іван Іванович - адвокат, безпартійний, самовисування.
  3. Мінязев Вячеслав Данилович - директор, Благодійний фонд "Полтавського гірничо-збагачувального комбінату", безпартійний, самовисування.
  4. Река Андрій Олександрович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.

ОВО №150

  1. Білоус Іван Іванович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
  2. Жеваго Костянтин Валентинович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  3. Первак Микола Михайлович - голова, Полтавська обласна організація профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ", самовисування.

Рівненська область    

ОВО №152

  1. Бляшин Микола Степанович - директор, АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МИКОЛИ БЛЯШИНА", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", самовисування.
  2. Євтушенко Святослав Ігорович - директор, ТОВ "ДРУК", член Політичної партії "Народний Рух України", самовисування.
  3. Муляренко Олексій Віталійович - голова, Рівненська обласна державна адміністрація, безпартійний, самовисування.

ОВО №153

  1. Нікітюк Павло Михайлович - керуючий, адвокатське бюро "Павла Нікітюка", безпартійний, самовисування.
  2. Щербачук Віктор Миколайович - генеральний директор, ТОВ "РІТТЕР БІО АГРО", член Селянської партії України, самовисування.

ОВО №154

  1. Дехтярчук Олександр Володимирович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.

ОВО №155

  1. Жуковський Адам Адамович - комерційний директор, ТОВ "СОЯ-БІОТЕК", безпартійний, самовисування.
  2. М’ялик Віктор Ничипорович - фінансовий директор, ТОВ "МДС-Буд", безпартійний, самовисування.

ОВО №156

  1. Данильчук Олександр Юрійович - голова, Рівненська обласна рада, безпартійний, самовисування.
  2. Кльоп Василь Федорович - директор, ПП "Дизайн", безпартійний, самовисування.

Сумська область

ОВО №157

  1. Павловський Василь Григорович - голова правління, ПрАТ Інститут "Сумипроект", безпартійний, самовисування.
  2. Сокур Денис Володимирович - тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", самовисування.

ОВО №159

  1. Ананьєв Олександр Валерійович - директор, приватне підприємство "Фіалка", безпартійний, самовисування.
  2. Андрух Віталій Васильович - юрист, ПП "Слуга народу", безпартійний, самовисування.
  3. Терещенко Мішель - Глухівський міський голова, безпартійний, суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".
  4. Товстуха Костянтин Олександрович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.

ОВО №161

  1. Кобзаренко Анатолій Дмитрович - директор, ТОВ "Завод Кобзаренко", член Аграрної партії України, самовисування.
  2. Пашко Олександр Сергійович - голова правління, Благодійна організація "Благодійний фонд "Олександра Пашка", безпартійний, самовисування.
  3. Свирид Анатолій Олексійович - голова, громадська організація "Серця Кіборгів", безпартійний, самовисування.
  4. Шкурат Ігор Петрович - начальник Головного управління внутрішньої безпеки, Державна фіскальна служба України, безпартійний, самовисування.

ОВО №162

  1. Шарай Ігор Станіславович - директор, ТОВ "Ескадра", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Тернопільська область

ОВО №163

  1. Мамчак Юлія Миколаївна - фізична особа – підприємець, безпартійнa, самовисування.
  2. Юзьвак Ігор Ярославович - адвокат, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДОБРИЙ САМАРЯНИН", самовисування.

ОВО №164

  1. Іванусь Богдан Іванович - начальник студентського відділу, Львівський національний університет імені Івана Франка, безпартійний, самовисування.
  2. Кравець Володимир Васильович - Вишнівецький селищний голова Збаразького району Тернопільської області, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДОБРИЙ САМАРЯНИН", самовисування.
  3. Панчук Іван Миколайович - начальник, відділ освіти, молоді та спорту Шумської районної державної адміністрації, безпартійний, самовисування.

ОВО №165

  1. Горба Віталій Вячеславович - юрисконсульт, ПАП "Добрий самарянин", безпартійний, самовисування.
  2. Чайківський Іван Адамович - директор, ТОВ "Корпорація "Агропродсервіс", член Аграрної партії України, самовисування.

ОВО №166

  1. Василіцький Роман Романович - фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".
  2. Люшняк Микола Володимирович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  3. Холоднюк Зеновій Васильович - голова, Селянська партія України, член Селянської партії України, самовисування.

ОВО №167

  1. Навольський Тарас Іванович - ПП "Трітон", ПП "Марксвуд", ПП "Перфектбуд", фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Харківська область    

ОВО №168

  1. Падєєва Світлана Олександрівна - менеджер, ФОП Дамаскіна О.П., безпартійнa, самовисування.
  2. Писаренко Валерій Володимирович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  3. Поляков Станіслав Юрійович - пенсіонер, безпартійний, самовисування.
  4. Приходкін Дмитро Володимирович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.

ОВО №169

  1. Василянська Вікторія Геннадіївна - тимчасово не працює, безпартійнa, самовисування.
  2. Макаренко Ярослав Ігорович - продюсер, компанія "Рум8", безпартійний, самовисування.
  3. Ронін Михайло Олександрович - голова первинної профспілкової організації, державне науково-виробниче підприємство "Об’єднання Комунар", безпартійний, самовисування.
  4. Соловйов Микита Олександрович - тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА", суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА".

ОВО №170

  1. Немічев Костянтин Віталійович - тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", самовисування.
  2. Сагутдінова Ірина Олегівна - майстер манікюру, ФОП Ребчуновська Ю. М., безпартійнa, самовисування.

ОВО №171

  1. Попова Анна Борисівна - заступник керівника, спортивний клуб "Атлет", безпартійнa, самовисування.

ОВО №172

  1. Бражник Альона Сергіївна - юрисконсульт, приватний нотаріус Коротюк О.В., безпартійнa, самовисування.
  2. Мисик Володимир Юрійович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  3. Трохимченко Олег Володимирович - контролер, охоронне підприємство Торг Сервіс "ЯВІР 2000", безпартійний, самовисування.

ОВО №173

  1. Бригас Юлія Володимирівна - старший зміни, піцерія "Челентано", самовисування.
  2. Григоренко Андрій Анатолійович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.
  3. Денисенко Анатолій Петрович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  4. Мирополець Олександр Григорович - студент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського", безпартійний, самовисування.

ОВО №174

  1. Камленок Геннадій Станіславович - охоронник, охоронне підприємство Торг Сервіс "ЯВІР 2000", безпартійний, самовисування.
  2. Мещерякова Наталія Олександрівна - тимчасово не працює, безпартійнa, самовисування.
  3. Олефір Олена Іванівна- менеджер з продажу книжок, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, безпартійнa, самовисування.
  4. Ріц Віталій Олександрович - фізична особа – підприємець, безпартійний, суб’єкт висування – політична партія "Громадянська позиція".
  5. Тесаловський Олексій Борисович - фізична особа - підприємець, безпартійний, самовисування.
  6. Фельдман Олександр Борисович - народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШ КРАЙ", самовисування.

ОВО №175

  1. Банген Анатолій Володимирович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.

ОВО №178

  1. Самусєв Віталій Єгорович - директор, ТОВ "Балаклійський молокозавод", безпартійний, самовисування.

ОВО №179

  1. Гіршфельд Анатолій Мусійович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.

ОВО №180

  1. Біловол Олександр Миколайович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  2. Сухина Василь Васильович - фізична особа – підприємець, член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", самовисування.

ОВО №181

  1. Мураєва Валерія Олегівна - директор, ТОВ "СПЕЦМОНТАЖ", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАШІ", самовисування.

Херсонська область

ОВО №182

  1. Мамедов Садіяр Мухтасович - директор, ТОВ "Євро-стиль", член політичної партії "Громадянська позиція", самовисування.
  2. Співаковський Олександр Володимирович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  3. Стремоусов Кирило Сергійович - директор, ТОВ "ІА "ТАВРІЯ-НЬЮС", безпартійний, самовисування.

ОВО №183

  1. Бердник Дініс Володимирович - директор, ТОВ "Тарле", член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".
  2. Кулешов Валерій Юрійович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
  3. Семенчев Ігор Ігорович - Антонівський селищний голова міста Херсона, безпартійний, самовисування.

ОВО №184

  1. Вінник Іван Юлійович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  2. Гринюк Андрій Петрович - начальник відділу випробувань озброєння та боєприпасів, ТОВ "РУБІН-2017", безпартійний, самовисування.
  3. Сандул Сергій Миколайович - механік, ТОВ "Д-Стиль", безпартійний, самовисування.

ОВО №185

  1. Воробйов Олександр Степанович - голова, Генічеська районна державна адміністрація Херсонської області, безпартійний, самовисування.
  2. Пампуха Геннадій Геннадійович - судовий експерт, ТОВ "Незалежний інститут судових експертиз", безпартійний, самовисування.
  3. Хлань Сергій Володимирович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.

ОВО №186

  1. Журавко Георгій Володимирович - директор, КП "ОЛЕШКИ" Цюрупинської районної ради, безпартійний, самовисування.
  2. Квятковський Богдан Костянтинович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.
  3. Рищук Євген Миколайович - голова правління, громадська організація "КІННИЙ КЛУБ "ГРАН ПРІ", безпартійний, самовисування.
  4. Яковлєв Олександр Юрійович - менеджер зі збуту, ФОП Яковлєва Т.В., член Політичної партії "Об’єднання "САМОПОМІЧ", суб’єкт висування – Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ".

Хмельницька область  

ОВО №187

  1. Мельник Сергій Іванович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.

ОВО №189

  1. Лозовий Вадим Миколайович - освіта вища, безпартійний, самовисування.

ОВО №190

  1. Побережна Анна Валеріївна - керівник Національного секретаріату, політична партія "Мерітократична партія України", член політичної партії "Мерітократична партія України", суб’єкт висування – політична партія "Мерітократична партія України".

ОВО №191

  1. Бойко Антоніна Олександрівна - начальник, Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій області, безпартійнa, самовисування.
  2. Дубовик Олег Віталійович - керуючий, адвокатське бюро "Адвізерс", безпартійний, самовисування.

ОВО №192

  1. Герега Олександр Володимирович - народний депутат України, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", самовисування.

ОВО №193

  1. Мельниченко Володимир Володимирович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  2. Попов Олександр Анатолійович - тимчасово не працює, член Політичної партії "ПРАВИЙ СЕКТОР",  суб’єкт висування – Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР".
  3. Сморжевський Станіслав Броніславович - директор, ТОВ "МАТАДОР", безпартійний, самовисування.
  4. Худняк Віктор Анатолійович - начальник, Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області, безпартійний, самовисування.

Черкаська область    

ОВО №194

  1. Згіблов Олександр Георгійович - директор, ТОВ "ГРУПА ВЕНЕТО", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ВІЛЬНИХ ДЕМОКРАТІВ", суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ВІЛЬНИХ ДЕМОКРАТІВ".
  2. Кухарчук Дмитро Васильович - регіональний керівник, Черкаська філія ПП "Фокстрот-13", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", самовисування.
  3. Лавров Ярослав Павлович - прес-секретар, ПАТ "Черкасиобленерго", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА", суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА".
  4. Лисак Олег Олександрович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.

ОВО №195

  1. Гриценко Володимир Миколайович - директор, ТОВ "Черкаські Мавпи", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ВІЛЬНИХ ДЕМОКРАТІВ", суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ВІЛЬНИХ ДЕМОКРАТІВ".
  2. Семенов Олександр Миколайович - викладач правових дисциплін, ВСП Чигиринський економіко-правовий коледж Уманського НУС, член Політичної партії "Народний Рух України", самовисування.
  3. Толмачов Олег Анатолійович - регіональний представник, Черкаська філія ПП "Фокстрот-13", член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС", самовисування.

ОВО №196

  1. Бобов Геннадій Борисович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  2. Ванникова Ірина Валеріївна - керівник соціальних програм, ПАТ "Миронівський хлібопродукт", безпартійнa, самовисування.
  3. Собченко Олег Андрійович - фізична особа – підприємець, безпартійний, самовисування.

ОВО №197

  1. Голуб Владислав Володимирович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  2. Полозов Віктор Олександрович - директор, ТОВ "НТЦ "Алвіго", член Аграрної партії України, суб’єкт висування – Аграрна партія України.
  3. Русаліна Людмила Володимирівна - заступник генерального директора, ТОВ "Шполянська кондитерська фабрика", безпартійнa, самовисування.
  4. Стоянов Вадим Вікторович - авіадиспетчер, РСП "Київцентраеро" ДП "Украерорух", член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода",  суб’єкт висування – політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода".

ОВО №198

  1. Рудик Сергій Ярославович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.
  2. Цибко Євген Володимирович - тимчасово не працює, безпартійний, самовисування.

ОВО №199

  1. Заліщук Світлана Петрівна - народний депутат України, безпартійнa, самовисування.
  2. Нечитайло Валерій Миколайович - керівник, ТОВ "Юридична компанія "Центуріон", безпартійний, самовисування.
  3. Ничипоренко Валентин Миколайович - народний депутат України, безпартійний, самовисування.

ОВО №200

  1. Кошель Ірина Сергіївна - директор, ТОВ "ІРВІС УКРАЇНА", фізична особа – підприємець, безпартійнa, самовисування.
  2. Сінозацький Валентин Іванович - директор, ТОВ "Житлосервіс плюс", безпартійний, самовисування.
  3. Яценко Антон Володимирович - народний депутат України, безпартійний, судимість відсутня, самовисування.
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