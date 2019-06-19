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Количество подозреваемых по делу о крушении MH17 будет увеличиваться, - ГПУ

Информация будет поступать по мере подготовки Международной следственной группой.

Количество подозреваемых по делу о крушении MH17 будет увеличиваться, - ГПУ
Обломок "Боинга" рейса MH370 "Малайзийских авиалиний"
Фото: EPA/UPG

Круг подозреваемых в причастности к уничтожению пассажирского самолета рейса MH17 на Донбассе будет расширен. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук.

"Я могу утверждать, что круг подозреваемых будет расширен, но после того, как совместная Международная следственная группа будет готова к тому, чтобы эту информацию предоставить общественности", - сказал он в комментарии Радио НВ.

Сторожук отметил, что отчет Международной следственной группы и описанные ею обстоятельства совершения преступления были максимально детальными.

Международная следственная группа заявляет, что суд по делу о крушении самолета Malaysia Airlines будет длиться около 1 года. По словам главы следственной группы, прокурора Фреда Вестербека, суд по делу будет длиться около года.

Напомним, сегодня прокуратура Нидерландов объявила подозрения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к крушению пассажирского самолета в июле 2014 года на Донбассе. Россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко объявлены в международный розыск.

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