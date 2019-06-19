Сигнал Макрона
Сигнал Макрона
На Крещатике в Киеве два автомобиля провалились под асфальт
На Крещатике в Киеве два автомобиля провалились под асфальт
СМИ назвали имена четверых подозреваемых по делу сбитого MH17
СМИ назвали имена четверых подозреваемых по делу сбитого MH17
Пассажиры заблокировали терминал в "Борисполе"
Пассажиры заблокировали терминал в "Борисполе"
Медведчук заявил, что обмен Сенцова сорвался из-за ликвидации главаря "ДНР" Захарченко
Медведчук заявил, что обмен Сенцова сорвался из-за ликвидации главаря "ДНР" Захарченко
В "Реале" бунт: четыре игрока отказались уходить из команды
В "Реале" бунт: четыре игрока отказались уходить из команды
Медведчук признался в нелюбви к украинцам
Медведчук признался в нелюбви к украинцам
В Николаевской области 50 человек в знак протеста перекрыли трассу "Днепр – Николаев"
В Николаевской области 50 человек в знак протеста перекрыли трассу "Днепр – Николаев"
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
ГлавнаяПолитика

На выборах в парламент лидируют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа" и "Голос"

Проходной барьер преодолевают пять партий

На выборах в парламент лидируют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа" и "Голос"
Фото: Ірена Скуратовська

Политическая партия "Слуга народа" остается лидером электоральных предпочтений украинцев. За нее готовы проголосовать 47,1% избирателей среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с симпатиями.

Об этом свидетельствует социологический опрос группы "Рейтинг", который проводился 8-12 июня 2019 года. Были опрошены 2000 человек. Ошибка репрезентативности исследования, которое проводилось методом личного формализованного интервью (face-to-face), - не более 2,2%.

Опрос показал, что преодолевают проходной барьер еще четыре партии: "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука (11,1%) , "Голос" Святослава Вакарчука (8,1%), "Батькивщина" Юлии Тимошенко (7,3%) и "Европейская солидарность" Петра Порошенко (5,0%).

Меньше проходного барьера рейтинг у "Силы и чести" Игоря Смешко (4,1%), "Гражданской позиции" (2,2%), "Свободы" (2,1%) и Радикальной партии Олега Ляшко (2,1%).

Остальные партии набирают меньше 2%.

Напомним, что на предыдущей неделе "Голос" находился на пятом месте по рейтингу, а "Солидарность" - на третьем. Позиции остальных партий, которые проходят 5%-ный барьер, не изменились.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также