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Пашинский будет баллотироваться по мажоритарке

ЦИК зарегистрировала кандидатами в нардепы Розенблата, Каплина, Мамая и Мишеля Терещенко.

Пашинский будет баллотироваться по мажоритарке
Фото: Макс Левин

Заместитель руководителя фракции НФ, председатель профильного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский на выборах в Раду будет баллотироваться в округе № 64, где в 2014 году выиграл Владимир Арешонков (БПП) и где он пытается переизбраться и сейчас.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Подозреваемый в коррупции нардеп Борислав Розенблат будет баллотироваться в том же округе №62 в Житомире, где выиграл выборы в 2014 году.

Депутат Верховной Рады Сергей Каплин, который в конце мая вышел из фракции Блока Петра Порошенко, и бывший мэр Полтавы Александр Мамай будут конкурировать на полтавском округе №144.

Бывшая пресс-секретарь Виктора Ющенко Ирина Ванникова баллотируется в округе №196 с центром в Корсунь-Шевченковском.

В Киеве на Троещине снова баллотируется Андрей Ильенко из ВО "Свобода", в то же время его брат Филипп Ильенко идет на выборы по списку этой политсилы.

Также в числе зарегистрированных кандидатов в депутаты Рады несколько депутатов от партии "Самопомощь", в том числе, например, мэр Глухова Мишель Терещенко.

Таким образом, сегодня ЦИК зарегистрировала 122 кандидата в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах, в том числе баллотирующихся в порядке самовыдвижения - 97, выдвинутых политическими партиями - 25.

Следовательно, всего по состоянию на 18 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрированы 583 кандидата в народные депутаты Украины, в том числе

511 баллотирующихся в порядке самовыдвижения и 72 - выдвинутых политическими партиями

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