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В Кремле заявили, что Путин начнет встречу с Зеленским "с правильных фраз"

"Мы видели эти слова президента Украины, которые он произнес в одном из интервью"...

В Кремле заявили, что Путин начнет встречу с Зеленским "с правильных фраз"
Дмитрий Песков и Владимир Путин
Фото: EPA/UPG

В Кремле прокомментировали высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он в первую очередь поднимет вопрос Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Действительно мы видели эти слова президента Украины, которые он произнес в одном из интервью... У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что он тоже начнет общение с правильных фраз", - сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он также заявил, что вопрос принадлежности Донбасса "нужно обсуждать с жителями этого региона".

"Что касается Донбасса, то, наверно, надо это говорить не Путину, а жителям Донбасса. Они являются непосредственным собеседником", - сказал Песков.

"А по Крыму уже и особо говорить нечего", - добавил он.

Напомним, ранее в интервью немецкой газете "Бильд" Зеленский заявил, что на встрече с Путиным он в первую очередь скажет ему, что Крым и Донбасс - это Украина.

Сегодня, 18 июня, во время визита в Берлин Зеленский сообщил, что первая рабочая встреча в формате "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) запланирована на июль. Это будет встреча для подготовки саммита глав государств - на уровне советников.

Последний саммит "четверки" состоялся еще осенью 2016 года.

Бывший президент Петр Порошенко неоднократно говорил, что проблема "нормандского формата" не в его составе, а в нежелании Кремля к мирному урегулированию.

В начале июня сообщалось, что встреча на уровне президентов может пройти  во время празднования памятной даты высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии. Однако, Путин заявил, что его туда не пригласили. 11 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что РФ готова к встречам в "нормандском формате".

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