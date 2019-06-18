​Президент рассмотрит возможность созыва внеочередного заседания Рады, - Стефанчук

Президент рассмотрит возможность созыва внеочередного заседания Верховной Рады с целью рассмотрения отставки генерального прокурора Юрия Луценко и назначения на должность министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Об этом в комментарии LB.ua сообщил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук.

"Я обязательно пообщаюсь с президентом после его возвращения в Украину относительно идеи созыва внеочередного заседания парламента. Я это предложение записал и думаю, что завтра-послезавтра мы обсудим этот вопрос и возможность созыва такого заседания", - сказал он.

Отметим, что сегодня в Раде прозвучали предложения от нескольких депутатов, в частности, от главы фракции "Самопомощь" Олега Березюка о проведении внеочередного заседания парламента по инициативе главы государства в среду во второй половине дня для рассмотрения кадровых вопросов.

Стефанчук в ходе согласительного совета подчеркнул, что президент будет настаивать на рассмотрении на этой неделе вопросов об отставке генпрокурора и министра иностранных дел Павла Климкина с дальнейшим голосованием за назначение Пристайко главой МИДа.

В свою очередь, спикер Рады Андрей Парубий в ходе утреннего заседания пообещал, что в случае появления инициативы от президента о созыве внеочередного заседания, он безотлагательно подпишет решение о назначении такого заседания.

Напомним, что сейчас президент находится с рабочим визитом в Берлине. А завтра, 19 июня, Зеленский будет на заседании трехсторонней рабочей контактной группы в Минске.