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Зеленский прибыл из Парижа в Берлин

В Берлин у него запланирован однодневный визит.

Зеленский прибыл из Парижа в Берлин
Фото: EPA/UPG

Этой ночью, с 17 на 18 июня президент Украины Владимир Зеленский отправился из Франции в Германию, на встречу с канцлером Ангелой Меркель. Об этом сообщается в твиттере Администрации Президента.

"Ночью Президент прибыл с однодневным визитом в Берлин, где встретится с канцлером Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса", -  говорится в сообщении.

17 апреля Зеленский с официальным визитом посещал Францию, где в Париже провел переговоры о возвращении мира в Украину с президентом Франции Эммануэлем Макроном, встретился с Председателем Сената Французской Республики Жераром Ларше,  а также провел встречу с флагманами французского бизнеса.

С бизнесменами президент обсуждал приглашение захода на Украинский рынок крупных французских автомобильных компаний, масштабный проект электростанции в Чернобыльской зоне, расширение сетей гипермаркетов, а также логистические и транспортные проекты.

Напомним, в интервью немецкой газете "Бильд" Владимир Зеленский заявил, что при возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в первую очередь поднимет вопрос Донбасса и Крыма. Он выразил надежду, что полуостров в скорейшем времени вернется в состав Украины.

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