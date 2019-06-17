Макрон не хочет полного выхода России из Совета Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении избежать полного выхода РФ из Совета Европы. По его словам, ограничение прав делегации Российской Федерации в ПАСЕ нельзя рассматривать как санкции в отношении России за агрессию против Украины.

Об этом Макрон сказал в Париже на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Интерфакс-Украина.

"Есть вопросы санкций в отношении России, и здесь в Франция придерживается своей линии, что их необходимо продолжать, пока не будут выполнены условия. Но что касается санкций в Совете Европы, то на самом деле от этих санкций страдает не российское государство, а граждане России", - сказал Макрон.

Он отметил, что участие России в Совете Европы дает возможность гражданам этой страны подавать иски против РФ в случае нарушения их прав.

"Если Россия выйдет, будет исключена из Совета Европы, это будет невозможно. Именно поэтому при председательстве Финляндии (в Совете Европы - ред.) мы начали процесс консультаций, чтобы вернуть в полной мере Россию, чтобы она могла, во-первых, платить взносы и одновременно бездействовать как активный член", - сказал президент Франции.

"Мы хотим избежать полного выхода России из Совета Европы, потому что мы считаем, что это будет вредить прежде всего интересам граждан России, мы хотим обеспечить их возможность отстаивать свои права", - добавил Эммануэль Макрон.

В свою очередь Владимир Зеленский убежден, что оснований для восстановления в правах делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы нет.

"Мне кажется, что для возвращения России в ПАСЕ нет никаких шагов, нет ничего под этим", - сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Франции.

Глава Украинского государства констатировал, что РФ не выполнила условий для возвращения к работе в ассамблее.

"Мы не можем говорить о снятии санкций, на мой взгляд, пока Украина не вернула полностью наши территории. Мы защищаем наш суверенитет. И санкции, кстати, защищают суверенитет Украины", - сказал Зеленский.

Напомним, Россия лишилась права голоса в ПАСЕ в 2014 году за оккупацию Крыма. Тогда же Россия перестала оплачивать членские взносы в Совет Европы, и в течение тех лет добивается возвращения делегации в Ассамблею. 3 июня комитет ПАСЕ принял проект резолюции, в котором предлагалось предоставить российской делегации необходимые полномочия для участия в сессии в июне.