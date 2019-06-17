Зеленский: Мы не готовы к диалогу с сепаратистами

"Мы готовы продолжать в Минском формате взаимоотношения, прекратить огонь, я это не раз декларировал".

Украина не готова к диалогу с сепаратистами, а готова работать в Минском формате для установления мира на Донбассе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Таким образом Зеленский отреагировал на слова своего французского коллеги о "переговоры с сепаратистами", передает Интерфакс-Украина.

"Мне кажется, что сейчас есть небольшая ошибка. Мы не готовы к диалогу с сепаратистами. Именно так, потому что я услышал перевод. Мы готовы действовать в Минском формате, продолжать в Минском формате взаимоотношения, прекратить огонь, я это не раз декларировал", - подчеркнул глава Украинского государства.

В свою очередь президент Франции отметил, что не слышал перевода и говорил о том, что приветствует жесты Зеленского о прекращении огня, которые президент Украины сделал в первые дни своего президентства, а также жесты в отношении "населения, живущего в сепаратистских зонах".

"Я говорил о населении, которое живет на оккупированных территориях", - отметил Макрон.

Как сообщалось, 17 июня Владимир Зеленский находится в Париже с первым официальным визитом в качестве президента Украины.