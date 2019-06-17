ЦИК зарегистрировала первый партийный список на выборы в Раду

Зарегистрированы 164 кандидата в нардепы от "Гражданской позиции".

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первый список кандидатов в народные депутаты Украины от политической партии.

Согласно сообщению пресс-службы ЦИК, на заседании 17 июня комиссия зарегистрировала 164 кандидата в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список политической партии "Гражданская позиция", в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Также Центризбирком зарегистрировал 100 кандидатов, которые баллотируются в общенациональном избирательном округе.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала на выборы миллиардера Жеваго и бывшего херсонского вице-губернатора Рищука.