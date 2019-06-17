Гройсман заявил, что партии Порошенко и Тимошенко должны отойти в прошлое (обновлено)

"Было бы хорошо, чтобы вошли новые партии: "Слуга народа", "Голос", "Украинская стратегия".

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что "старые" партии Петра Порошенко и Юлии Тимошенко должны отойти в прошлое.

"Старые партии, такие как БПП, "Батьківщина", должны отойти в прошлое. У них была возможность принимать важные для страны решения, но они этого не сделали. У украинцев сейчас есть большая надежда. Моя команда готова на практике реализовать все ожидания людей", - заявил он в интервью "Фактам недели" на ICTV.

Гройсман считает, что его партия "Украинская стратегия" - не такая. Он считает свою команду, в которую вошли министры Лилия Гриневич, Александр Саенко, Евгений Нищук, Павел Петренко, молодой и профессиональной.

"Было бы хорошо, чтобы в парламент вошли новые партии. Есть "Слуга народа", "Голос", есть партия "Украинская стратегия Гройсмана", которая объединяет профессионалов. Если там есть мечта, а там голос, то моя команда сделает все, чтобы реализовать на практике те наработки, которые есть", - добавил премьер.

Обновление. Первый замглавы Верховной Рады Ирина Геращенко в эфире "Прямого" раскритиковала Гройсмана за это заявление.

"Вы знаете, начался кастинг на будущего премьер-министра, хотя конкурс вроде не объявлялся. И некоторые политики теряют достоинство и здравый смысл. Очевидно, что это не соответствует европейской культуре, европейской практике. И очень обидно наблюдать подобную потерю достоинства и здорового ума от политиков самых разных поколений, но мы видим объединенных старой политической культурой", - отметила Геращенко.

Она призвала всех политиков демократического лагеря помнить о том, что сто лет назад, амбиции и распри уничтожили шанс Украины на независимость.

"И вот некоторые политики, ощущается, диплом имеют, но с образованием проблемы. Есть недостаток исторического образования. Иначе были бы сделаны уроки и никто, ни вслух, ни стратегически не позволял бы себе такие заявления - измена политической команде, которая была причастна к твоему политическому успеху, к твоей политической карьере", - сказала Геращенко.

Напомним, что в январе 2019 года Гройсман поддержал выдвижение Порошенко на второй срок.

На досрочные выборы в Верховную Раду премьер-министр ведет собственную политическую силу "Украинская стратегия".