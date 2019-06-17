Зеленский считает, что КСУ признает указ о роспуске Рады конституционным

"Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества. Не думаю, что будет другое решение".

Президент Владимир Зеленский считает, что Конституционный Суд признает указ о роспуске Верховной Рады конституционным.

Об этом он сказал в Париже, пишет "Новое время", отвечая на просьбу рассказать о встрече с лидеркой "Батькивщины" Юлией Тимошенко.

Журналистка издания спросила, что он ответил на просьбу Тимошенко распускать Раду независимо от решения Конституционного Суда

"Я ответил, что надо смотреть на решение. Думаю, что оно будет однозначным. Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества. Я не думаю, что будет другое решение", — отметил президент.

На вопрос, собирается ли он выполнять решение Конституционного Суда, каким бы оно ни было, Зеленский ответил: "Давайте дождемся решения, они и так затягивают, мне кажется. Главное, что я не хочу влиять на украинский суд".

Напомним, 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8 созыва и назначении досрочных выборов на 21 июля. Основанием для роспуска было указано отсутствие коалиции в Верховной Раде.

Коалиция "Европейская Украина" была создана в конце 2014 года в составе БПП, "Народного фронта", "Радикальной партии", "Самопомощи" и "Батькивщины". Три последние фракции из нее позже вышли, после чего уже в 2016 году в составе большинства осталось менее 226 депутатов.

Однако официально о распаде коалиции не объявлялось до 17 мая 2019 года, пока из нее не вышла фракция "Народного фронта".

24 мая депутаты Верховной Рады от "Народного фронта" обжаловали указ Зеленского о роспуске парламента.

Очередные выборы в Верховную Раду должны были состояться 27 октября 2019 года.