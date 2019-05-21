Зеленский распустил Раду и назначил выборы на 21 июля

Президент Владимир Зеленский распустил Верховную Раду 8 созыва и назначил досрочные выборы на 21 июля.

Об этом говорится в указе №303/2019 от 21 мая.

Основанием для роспуска Рады указано отсутствие коалиции в течение более чем одного месяца (п.1 ч.2 ст.90 Конституции Украины).

Кабинету министров поручается обеспечить финансирование внеочередных выборов.

Напомним, что коалиция "Европейская Украина" была создана в конце 2014 года в составе БПП, "Народного фронта", "Радикальной партии", "Самопомощи" и "Батькивщины". Три последние фракции из нее позже вышли, после чего уже в 2016 году в составе большинства осталось менее 226 депутатов.

Однако официально о распаде коалиции не объявлялось до 17 мая 2019 года, пока из нее не вышла фракция "Народного фронта".

Очередные выборы в Верховную Раду должны были состояться 27 октября 2019 года.