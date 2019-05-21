Встреча Контактной группы по Донбассу состоится через две недели

Заседание ТКГ и ее рабочих групп переносятся на 5 июня.

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится через две недели, 5 июня.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси в Twitter.

"Вниманию СМИ: по сообщению специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ посла Мартина Сайдика, согласно достигнутому взаимопониманию участников, заседание ТКГ и ее рабочих групп переносятся на 5 июня 2019 г.", - говорится в сообщении.

Других деталей не сообщается.

Напомним, 19 мая представитель Украины в переговорах ТКГ Евгений Марчук заявил о выходе из Минского процесса. Экс-министр обороны, экс-секретарь СНБО, экс-премьер-министр Украины, генерал армии Евгений Марчук стал представителем Украины в ТКГ в ноябре 2018 года после того, как с этой должности уволился Леонид Кучма. До этого с 2014 года Марчук представлял Украину в группе по безопасности.

Ранее с должности уполномоченного Порошенко по мирному урегулированию на Донбассе уволилась Ирина Геращенко.

12 февраля 2015 года участники ТКГ в Минске подписали "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Эти договоренности, в частности, предусматривали незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также отвод тяжелого вооружения обеими сторонами на равные расстояния. Предусматривалось также восстановление Украины полного контроля над госграницей; вывод из Донбасса российских наемников и незаконных вооруженных формирований и техники.