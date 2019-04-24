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На переговорах в Минске стороны не смогли договориться о пасхальном перемирии

На переговорах в Минске стороны не смогли договориться о пасхальном перемирии
Фото: belarushotels.by

Предложение украинской стороны и ОБСЕ о Пасхальном перемирии на Донбассе в очередной раз сорвано на переговорах в Минске. Об этом сегодня написала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

"В очередной раз сорвано предложение Украины и ОБСЕ ввести режим тишины, пасхальное перемирие на Донбассе с 26 апреля. Это предложение в очередной раз не нашло поддержки у представителей РФ и ОРДЛО", - написала Геращенко.

Первый вице-спикер подчеркнула, что Украина выступает за немедленное введение режима тишины на Донбассе, но "РФ категорически отказывается брать ответственность за соблюдение режима тишины оккупационными войсками и своими марионетками".

Геращенко также написала, что сторонам не удалось достичь никаких договоренностей и в вопросах освобождения пленных.

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