Почему банки отказывают в кредите, и где реально получить кредит на карту без отказа?

Если вы решили взять кредит в банке — не факт, что вам его выдадут. Причем речь идет даже о тех клиентах, которые не имеют просроченных кредитов и плохой кредитной истории. Рассмотрим, почему именно так бывает, и реально ли вообще где-то получить кредит на карту без отказа.

Если вы решили взять кредит в банке — не факт, что вам его выдадут. Причем речь идет даже о тех клиентах, которые не имеют просроченных кредитов и плохой кредитной истории.

Рассмотрим, почему именно так бывает, и реально ли вообще где-то получить кредит на карту без отказа.

Причины отказа по кредитам в банках

Обычно банк может отказать, если:

У вас есть просроченные «небанковские» задолженности. Например — неоплаченные штрафы, или долги по коммуналке или алиментам. Правда, до таких глубоких проверок доходит разве что при заявке на крупную сумму и на долгий срок. Несоответствие дохода и запрошенной суммы. Например — у вас официальная зарплата 9000 грн, а вы хотите получить кредит с ежемесячным платежом 7000 грн. А бывает и наоборот: ваш официальный доход — 20 000 грн, а вы подаете заявку на получение 1000 грн: тогда ее тоже могут отклонить. Не понравился внешний вид. Официально этот критерий не является поводом для отказа. Но по внешности сотрудник банка может определить, будет ли этот клиент «проблемным». Например, если на видимых участках тела есть криминальные татуировки. Слишком частая смена мест работы. Распространенное требование — стаж не менее 6 месяцев на последней должности. Испорченная кредитная история. Если недавно вы брали кредит, и по нему были просрочки — это отобразится в КИ (базе, к которой имеют доступ кредитные организации). Судимость за плечами. Даже незначительный срок и даже несерьезная статья. Присутствие в «черном списке». Речь не про кредитную историю, а про отдельную базу, куда попадают клиенты, нарушавшие условия выплат по прошлым кредитам. Например — игнорировали звонки из банка, пытались предоставить ложные сведения ради получения кредита. Отсутствие военного билета. Его обычно спрашивают при запросе крупного займа. Если его нет, и клиенту до 27 лет — его могут призвать в армию, и с погашением займа возникнут проблемы. Отказ от страховки. Несмотря на то, что страхование — услуга добровольная, в банках ее нередко навязывают. Если вы откажетесь оформить страховку — в кредите могут отказать вообще, или ухудшить условия. Актуально для крупных займов, для небольших — обычно не требуется.

Выше перечислены далеко не все причины, по которым в банке вашу заявку могут «завернуть»: на практике их еще больше. А бывает и так, что отказывают вообще без повода.

Где точно выдадут кредит на карту без отказа в Украине?

Если в банке вам уже отказали, или вы уверены, что так произойдет — есть другой вариант: обратиться в МФО. В таких компаниях можно легко и быстро получить кредит онлайн без отказа, даже если вы не имеете официального трудоустройства, у вас испорчена кредитная история и уже есть открытый заем в другом месте.

Правда, есть пара нюансов: МФО выдают в долг только малые суммы (до 10 000 грн) и только на срок до 30 суток (его можно продлить, но за дополнительную плату). Поэтому получить кредит наличными без отказа в Украине в МФО можно разве что на некрупные расходы.

Такой заем поможет еще и в том случае, если в банке вам отказывают из-за испорченной кредитной истории. Оформленный и вовремя погашенный микрокредит улучшит КИ, и тогда у вас повысится шанс одобрения в банке.