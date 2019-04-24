Мужчину, который в столичном супермаркете убил человека, нашли через 20 дней

Киевская полиция нашла мужчину, который 3 апреля ударил в супермаркете "Сильпо" на улице Калнышевского другого посетителя, впоследствии скончавшегося.

Об этом сообщила прокуратура Киева.

Конфликт произошел в магазине, который находится в торговом центре "Полярный". Между двумя покупателями в очереди за пиццей завязалась перепалка, во время которой один из них нанес удар, после чего забрали пиццу и ушел. Друзья отвели пострадавшего домой.

Как позже оказалось, в результате удара и падения мужчина получил повреждение головного мозга, перелом костей свода и оснований черепа. Травмы были несовместимы с жизнью, и на следующий день мужчина скончался.

Подозреваемый 20 дней скрывался от правоохранителей, но в конечном итоге полиция установила, где находится мужчина, и задержала его. Во время обыска полицейские нашли одежду, в которой был подозреваемый во время конфликта.

Ему сообщили о подозрении по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса - умышленное нанесение тяжки телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Задержанного собираются арестовать, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.