Ночью полиция Киева в ходе спецоперации задержала группу иностранных граждан, которые занимались поставкой и организацией транзита наркотиков в Европу.
Об этом сообщил в Фейсбуке замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"Сегодня ночью в результате успешной работы оперативниками Департамента противодействия наркопреступностью Национальной полиции Украины в столице нашего государства задержаны иностранные граждане, занимались поставкой и организацией транзита через нашу страну в Европу героина в больших объемах", - написал он.
Аброськин также отметил, что во время спецоперации было изъято более 300 кг героина.
Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности в Одесской области разоблачили и ликвидировали морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки на сумму более 1 млн долларов США.