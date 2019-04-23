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С начала суток на Донбассе один военный погиб, еще один получил ранение

Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ.

С начала суток на Донбассе один военный погиб, еще один получил ранение
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов один военнослужащий погиб, еще один получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"С начала суток враг 7 раз нарушил режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Вооруженные формирования Российской Федерации также вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз обстреляли позиции украинских подразделений. Так, из с 120 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции украинских военных в районе с. Гнутово; из 82 мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - дважды в районе населенного пункта Верхнеторецкое; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - возле города Марьинка; со станковых противотанковых гранатометов - возле н.п. Гранитное; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из автоматического стрелкового и снайперского оружия обстреляли позиции объединенных сил у н.п. Южное.

На вражеские провокации подразделения ООС дали адекватный ответ. Потери боевиков уточняются. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, в понедельник, 22 апреля российские боевики на Донбассе совершили 14 обстрелов, в том числе два - с применением тяжелого вооружения.

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