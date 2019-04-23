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Аэропорт в Жулянах восстановил работу после сообщения о минировании

Аэропорт в Жулянах восстановил работу после сообщения о минировании
Фото: Макс Левин

Во вторник, 23 апреля, около 12:00 администрация столичного аэропорта "Киев" им. Сикорского получила сообщение о заминировании. Все рейсы на вылет задержаны, сообщил представитель Нацполиции Ярослав Тракало, пишет "Украинская правда".

На сайте аэропорта на данный момент нет информации о задержке рейсов.

После сообщения о взрывчатке из здания эвакуировали персонал и всех пассажиров, а тех, кто еще не прошел зону контроля, попросили отойти от здания подальше.

Обновление. Аэропорт вернулся к нормальному режиму работы около 13 часов. Проверка территории заняла около часа и не выявила никаких взрывоопасных предметов.

Напомним, накануне в Харькове полиция получила 14 сообщении о заминировании, ни одно из них не подтвердилось.

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