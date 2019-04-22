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В Житомирской области эвакуировали бронетанковый завод из-за сообщения о минировании.

Сообщение пришло на электронную почту завода.

В Житомирской области эвакуировали бронетанковый завод из-за сообщения о минировании.
Фото: www.mil.gov.ua

Полиция проверяет сообщение о заложенном взрывном устройстве на Житомирском бронетанковом заводе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Житомирской области.

На электронную почту Житомирского бронетанкового завода, расположенного в поселке Новогуйвинское, поступило анонимное сообщение о том, что на территории предприятия заложено самодельное взрывное устройство. Из-за сообщения о минировании с территории завода эвакуировали людей.

"В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехническая служба, кинологи. Проверяют информацию и обследуют территорию на наличие опасных предметов", - отметила пресс-секретарь полиции Алла Ващенко.

Напомним, 21 апреля, в день выборов президента Украины в столичной полиции поступило анонимное сообщение о заминировании Киево-Печерской лавры, Андреевской, Покровской, Ильинской церкви и храма Успения Богородицы Пирогощей. Также аноним сообщил о заминировании заведения быстрого питания McDonald's на Крещатике и всех магазинов сети гипермаркетов "Ашан" в Киеве и Днепре. Всего за день поступило более 40 сообщений о минировании.

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