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В Харькове сегодня полиция проверила 5 сообщений о заминировании

Ни одно не подтвердилось.

В Харькове сегодня полиция проверила 5 сообщений о заминировании
Фото: пресс-служба Нацполиции

Полиция проверила сообщение о минировании 5 объектов в Харькове 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба отдела комуникации Харьковской области.

На территории Харьковского тракторного завода на Московском проспекте было осмотрено 4300 кв. метров площади здания и 11600 кв. метров прилегающей территории, эвакуированы 300 граждан.

На территории Южного железнодорожного вокзала правоохранители осмотрели 2500 кв. метров площади здания и 3200 тысяч кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 1200 граждан.

В ресторане на улице Кромской осмотрено 5 тысяч кв. метров площади здания и 15000 кв. метров прилегающей территории, эвакуированы 15 граждан.

В школе на улице Плехановская от 4 тысяч кв. метров площади здания 1000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировано 3 человека.

В школе на улице Среднеуральской осмотрено 3600 тысяч кв. метров площади здания и 9800 кв. метров прилегающей территории, эвакуированы 6 граждан.

В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, за минувшие сутки подразделения Национальной полиции поступило 42 ложных сообщений о минировании.

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