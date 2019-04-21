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За сутки в Нацполицию поступило 18 сообщений о минировании

Полиция открыла четыре уголовных производства.

За сутки в Нацполицию поступило 18 сообщений о минировании
Фото: пресс-служба Нацполиции

В течение минувших суток в Национальную полицию Украины поступило 18 сообщений о минировании в пяти областях Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

Больше всего сообщений о минировании поступило в Харькове (9), Львове (4) и Одессе (3). Кроме того, по одном сообщении было зафиксировано в Волновахе (Донецкой области) и Новой Каховке (Херсонская область).

""Минировали" буквально все подряд: от объектов транспортной и торговой инфраструктуры - до гидроэлектростанций и избирательных участков", - написал Тракало в Facebook.

Проведенными проверками подразделениями кинологов и взрывотехников взрывоопасных предметов не обнаружено.

Полиция открыла четыре уголовных производства по ч. 1 ст. 259 УКУ (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).

По информации правоохранителей, сообщение о заминировании в основном поступали с оккупированных территорий, а также из Российской Федерации.

"По состоянию на сейчас имеем новые "анонимки" о заминировании 5 культовых сооружений в столице, а также ряда объектов торговой сферы Киева, Киевской обл. и Днепра. На месте работают кинологи и взрывотехники", - добавил Тракало.

Как сообщалось, утром 21 апреля в Никополе Днепропетровской области нетрезвый избиратель пошутил о бомбе в рюкзаке.

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