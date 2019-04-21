В ДТП во Львовской области погибли 3 человека, двое ранены

Еще одна женщина выжила, так как вышла из авто, чтобы нарезать ивовых веток для церкви.

Фото: Ігор Зінкевич

Три человека погибли и двое госпитализированы из-за дорожно-транспортного происшествия между селами Добрячин и Завишень (Сокальський район, Львовская область). Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Фейсбуке.

Вечером в субботу, 20 апреля, около 20:00 столкнулись автомобили "Шкода Октавия" и "Фольксваген Шаран". По предварительным данным, водитель "Шкоды" совершал обгон и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с "Фольксвагеном".

Водитель и два пассажира "Октавии" погибли на месте ДТП, а водитель и пассажирка "Шарана" - госпитализированы.

Фото: Ігор Зінкевич

Еще одна пассажирка не пострадала, так как за несколько секунд до столкновения вышла из автомобиля, чтобы наломать веток вербы для освящения в церкви.

Напомним, накануне во Львовской области фура сбила насмерть мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.