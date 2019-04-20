В Каменском стреляли в бывшего кандидата в мэры от "Укропа"

В Каменском в субботу, 20 апреля, стреляли в кандидата в мэры Каменского от партии "Укроп" Евгения Найды.
Местное издание "События" пишет, что стрельба произошла напротив здания горсовета около 16:20.
Свидетели произошедшего рассказали, что из Lanos зеленого цвета с "шашками" такси вышел человек в маске, совершил два выстрела толи из обреза, толи из "Сайги", после чего скрылся с места преступления на том же авто, на котором приехал.
Пресс-служба полиции сообщила, что 33-летний пострадавший с ранениями был госпитализирован. По словам главврача больницы скорой помощи Ростислава Вынара, у Найды диагностированы серьезные огнестрельные ранения конечностей. Какие-либо прогнозы, по мнению врача, пока давать рано.
В результате стрельбы пострадали еще двое прохожих, им оказали медицинскую помощь на месте.
Евгений Найда является главой ОО "Рух Громадська Варта".
В 2015 году Найда вышел во второй тур выборов мэра Днепродзержинска (прежнее название Каменского) и набрал более 43% голосов.
Летом 2018 года Найда задерживался полицией за нападение на врача в 7-й городской больнице.